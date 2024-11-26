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27 ноября, 2024
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Услуга дата-кредита через «Internet Kredit» для абонентов Nar

Nar

Nar, доступный мобильный оператор, предлагает своим абонентам возможность заказывать интернет-пакеты через услугу «Internet Kredit», если на балансе недостаточно средств. Абоненты могут запросить 200 МБ дата-кредита, набрав *771#200#YES, или 800 МБ, набрав *771#800#YES.

Стоимость 200 МБ дата-кредита составляет 0.68 AZN, а 800 МБ — 1.88 AZN. Эти суммы включают полную стоимость дата-пакета, плату за услугу и комиссию за запрос. Общая сумма будет списана при пополнении баланса абонента.

Абоненты могут запросить несколько дата-кредитов, при условии, что общая сумма кредита не превышает доступный кредитный лимит. Текущую задолженность по дата-кредиту можно отслеживать, набрав *771#150#YES.

Перед использованием услуги «Internet Kredit» абоненты могут проверить возможность получения кредита, набрав *771#7#YES. Для получения дополнительной информации посетите сайт nar.az/InternetKredit.

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