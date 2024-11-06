Геймплей ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II

Warhorse Studios провела двухчасовую геймплейную презентацию одной из самых ожидаемых ролевых игр Kingdom Come: Deliverance II.

В ходе трансляции разработчики продемонстрировали богемский город Куттенберг, в который прибывает Индржих. Протагонист знакомится с мастером меча немцем Менхардом, а после небольшого спарринга ему поручают украсть меч под покровом ночи.

Немалая часть игрового процесса сконцентрирована на диалогах, где у геймеров есть выбор реплик с проверкой характеристик. Также игроки смогут выбирать и геймплейный подход для выполнения квестов — силовой, скрытный и другие.

Разработчики сообщили, что игра отлично оптимизирована, она запустится даже на относительно слабых компьютерах, несмотря на улучшенную графику. Системные требования опубликуют позднее. Кроме того, в ходе презентации было заявлено, что в Kingdom Come: Deliverance II не будет Denuvo или другой сторонней антипиратской защиты.

Релиз игры состоится 11 февраля 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5.