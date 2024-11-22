Флагманы Oppo Find X8 и Find X8 Pro, а также планшет Pad 3 Pro вышли на глобальный рынок

Компания Oppo запустила глобальные продажи флагманских устройств — смартфонов Find X8 и Find X8 Pro и планшета Pad 3 Pro. Все устройства сохранили технические характеристики китайских версий, которые были представлены в конце октября этого года.

Смартфоны Oppo пока что вышли лишь на отдельных рынках. В Великобритании предлагается только Oppo Find X8 Pro по цене £1049. В Нидерландах его цена составляет €1149. На рынке Индии Find X8 поступил в продажу в модификациях 12/256 Gb и 16/512 Gb по цене от $878, а Find X8 Pro — только в версии 16/512 Gb памяти за $1255. В Индонезии модель Find X8 в версии 12/256 Gb стоит $880, а вариант с 16/512 Gb предлагается за $1000. Цена Find X8 Pro в модификации 16/512 Gb составляет $1250.

Цены для других регионов пока не опубликованы.

Oppo Pad 3 Pro доступен в расцветке Starlit Blue (серо-голубая) по цене €600 за единственную конфигурацию с 12/256 Gb памяти. До конца года в комплекте с устройством идут стилус Pencil 2 Pro с поддержкой 16 000 уровней нажатия и клавиатура Smart Touch с трекпадом.