Большой киберспортивный чемпионат на Gamesummit Winter 2024

Команда Gamesummit совместно с киберспортивной организацией GMT анонсирует сразу несколько киберспортивных чемпионатов на предстоящий международный фестиваль игр Gamesummit Winter 2024. Игры были выбраны на основе их популярности среди мировых и местных игроков. Чемпионаты пройдут по следующим дисциплинам:

Fortnite

EA FC25

PUBG Mobile

Mortal Kombat 1

Tekken 8

Также посетителей фестиваля ждет шоу матчи — за победу в Counter Strike 2 и Valorant на главной сцене будут сражаться команды, представляющие ведущие университеты страны.

Зарегистрироваться можно будет через специальные формы или прямо на мероприятии.

Gamesummit Winter 2024 — уже четвертое подобное событие в Азербайджане, и с каждым разом оно становится все более значимым для региона. Фестиваль создает площадку для общения и объединения любителей видеоигр и современных развлечений, а инди-разработчики могут продемонстрировать свои таланты и наладить контакты с профессионалами и геймерами.

Фестиваль пройдет 8 декабря во Дворце Спорта Баку. Билеты можно приобрести по ссылке https://iticket.az/ru/events/other/game-summit-2024/128866.