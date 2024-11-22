spot_img
22 ноября, 2024
ДомойSoftwareИгрыБольшой киберспортивный чемпионат на Gamesummit Winter 2024

Большой киберспортивный чемпионат на Gamesummit Winter 2024

Gamesummit

Команда Gamesummit совместно с киберспортивной организацией GMT анонсирует сразу несколько киберспортивных чемпионатов на предстоящий международный фестиваль игр Gamesummit Winter 2024. Игры были выбраны на основе их популярности среди мировых и местных игроков. Чемпионаты пройдут по следующим дисциплинам:

  • Fortnite
  • EA FC25
  • PUBG Mobile
  • Mortal Kombat 1
  • Tekken 8

Также посетителей фестиваля ждет шоу матчи — за победу в Counter Strike 2 и Valorant на главной сцене будут сражаться команды, представляющие ведущие университеты страны.

Зарегистрироваться можно будет через специальные формы или прямо на мероприятии.

Gamesummit Winter 2024 — уже четвертое подобное событие в Азербайджане, и с каждым разом оно становится все более значимым для региона. Фестиваль создает площадку для общения и объединения любителей видеоигр и современных развлечений, а инди-разработчики могут продемонстрировать свои таланты и наладить контакты с профессионалами и геймерами.

Фестиваль пройдет 8 декабря во Дворце Спорта Баку. Билеты можно приобрести по ссылке https://iticket.az/ru/events/other/game-summit-2024/128866.

Предыдущая статья
Mastercard dayanıqlılıq mövzusunda “Sandbox as a Service” hakatonunun qaliblərini elan edir
Следующая статья
Флагманы Oppo Find X8 и Find X8 Pro, а также планшет Pad 3 Pro вышли на глобальный рынок
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,990ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»