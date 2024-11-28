DJI представил беспроводной микрофон Mic Mini для смартфонов и камер

Компания DJI представила беспроводной микрофон Mic Mini. Несмотря на то, что новинка почти в четыре раза меньше модели Mic 2, новый микрофон так же хорошо справляется со своей основной функцией в виде записи звука.

DJI Mic Mini весит всего 10 грамм и может передавать звук на расстояние до 400 метров. Комплект состоит из ресивера и беспроводного микрофона, который фиксируется с помощью магнитного крепления или клипсы, а ресивер получает аудиопоток и передает его, например, на ноутбук с помощью кабеля на 3,5 мм. Он может как разделять каналы, так и смешивать их, а также записывать звук с двух микрофонов.

Микрофон входит в экосистему DJI OsmoAudio и поэтому может подключаться к другим гаджетам компании без ресивера, например, камере Osmo Action 5 Pro. Есть возможность подключить микрофон по Bluetooth к смартфону. В отличие от Mic 2, новинка не поддерживает резервную запись звука, ресивер не может подключаться к петличным микрофонам, и на нем нет экрана для контроля поступающего звука.

Mic Mini поддерживает двухуровневое активное шумоподавление, настраиваемое с помощью приложения DJI Mimo. Отличительной особенностью нового устройства является автоматическая защита от внешней громкой музыки — когда громкость слишком высока, микрофон снижает громкость, чтобы избежать искажений.

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Микрофон и ресивер могут обеспечить автономную работу до 11,5 часов и 10,5 часов соответственно. Использование зарядного кейса позволяет обеспечить общее время работы 48 часов. С помощью быстрой зарядки за пять минут можно получить дополнительный час работы.

Цена DJI Mic Mini составляет $89. В комплект входит один ресивер и один микрофон вместе с кабелями. Зарядный кейс стоит $49, а дополнительный микрофон — $59.