Илан Маск анонсировал создание первой ИИ-студии по разработке игр

Илон Маск (Elon Musk), глава Tesla, SpaceX, Neuralink и владелец X, заядлый геймер. Недавно он установил мировой рекорд по скорости зачистки подземелья в Diablo IV.

Маск заявил, что сегодня в игровой индустрии доминируют огромные корпорации, и поэтому он собирается создать новую игровую студию на базе технологий искусственного интеллекта. «xAI собирается открыть студию игр с искусственным интеллектом, чтобы снова сделать игры великолепными!», — написал Маск в соцсети X.

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd

— Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024