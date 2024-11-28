Илан Маск анонсировал создание первой ИИ-студии по разработке игр

Илон Маск (Elon Musk), глава Tesla, SpaceX, Neuralink и владелец X, заядлый геймер. Недавно он установил мировой рекорд по скорости зачистки подземелья в Diablo IV.

Маск заявил, что сегодня в игровой индустрии доминируют огромные корпорации, и поэтому он собирается создать новую игровую студию на базе технологий искусственного интеллекта. «xAI собирается открыть студию игр с искусственным интеллектом, чтобы снова сделать игры великолепными!», — написал Маск в соцсети X.

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Слова Маска прозвучали в ответ на высказывание одного из создателей Dogecoin Билли Маркуса, который заявил, что не понимает, как разработчики игр и журналисты оказались «настолько идеологически захвачены», особенно учитывая, что настоящие геймеры, надо полагать, «всегда отвергали глупую манипулятивную чушь и умеют определять, когда кто-то позиционирует себя как аутсайдера».

Стоит отметить, что у компании xAI в распоряжении находится не менее 100 тыс. современных графических процессоров Nvidia.