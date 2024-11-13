Трамп назначил Илона Маска на руководящую должность в администрации США

Дональд Трамп (Donald Trump), избранный 47-й президент США, назначил Илона Маска (Elon Musk) и предпринимателя Вивека Рамасвами (Vivek Ramaswamy) руководителями нового Департамента государственной эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE). Цель DOGE — сократить избыточные государственные расходы и регулирование, а также реформировать бюрократические структуры.

«Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия – «Анадолу»)», — сказал будущий глава Белого дома.

DOGE будет работать вне традиционной системы правительства, взаимодействуя напрямую с Белым домом и Управлением по бюджету (OMB), что дает ему возможность избегать бюрократических ограничений и сохранять независимость.

«С нетерпением жду, когда Илон и Вивек привнесут эффективность в бюрократию и реализуют изменения, чтобы сделать жизнь лучше для всех американцев», — заявил Трамп.

Маск и Рамасвами устранят огромное расточительство в госбюджете на сумму $6,5 трлн. ежегодно и будут работать вместе, чтобы освободить экономику США, сделав правительство более прозрачным и подотчетным гражданам, что особенно важно в контексте повышения доверия американского общества к государственным структурам, убежден Трамп. Завершение работы DOGE намечено на 4 июля 2026 года. Более эффективное правительство станет «подарком» Америке к 250-летию подписания Декларации независимости.

Маск уже озвучил свой амбициозный план сокращения государственных расходов на $2 трлн. Он заявил, что «это вызовет шок во всей системе и среди тех, кто занимается государственными растратами». Миллиардер признает, что эти меры могут привести к краткосрочным экономическим трудностям, но подчеркивает, что подобные шаги необходимы для долгосрочной финансовой стабильности и эффективного государственного управления.

Назначение Маска вызвало широкий общественный интерес и заметно повлияло на стоимость криптовалюты Dogecoin, которая после выборов выросла в цене вдвое.