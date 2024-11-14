ASUS Zenbook S 14 (UX5406) — ультрапортативный ноутбук с искусственным интеллектом для выполнения повседневных и бизнес задач

Вам захочется стать обладателем ASUS Zenbook S 14 (UX5406) по разным причинам! И дело даже не в том, что это один из ярчайших представителей ноутбуков с искусственным интеллектом, выполненных в соответствии с концепцией Copilot+ PC, оснащенных прекрасным OLED-дисплеем. Возможности работы этого устройства в автономном режиме точно вас впечатлят. Максимальное время автономной работы ноутбука достигает 27 часов. Даже если принять во внимание, что такой показатель производитель заявляет для использования в не супер-энергоёмких приложениях, то если по факту человек — получит около 20 часов автономности, — это уже очень хорошо. Платформа Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake) обладает значительно сниженным энергопотреблением и более высокой производительностью, чем предыдущее поколение. В этом ноутбуке нет бесполезных или несущественных деталей, а единственное, что вызывает вопросы, так это слишком компактная клавиатура. Но даже это сделано не просто так.

Качество сборки и первые впечатления

Zenbook S 14 изготовлен из материала, который в ASUS называет Ceraluminum. Это матовая алюмооксидная керамика, покрытие инновационное и тактильно приятное. Серебристые линии на задней стороне дисплея придают ноутбуку более привлекательный вид. Конструктивно ноутбук выглядит надежно. Экран занимает 90% площади крышки, так, что создается впечатление, что он вообще без рамок. Кстати, вес ноутбука составляет всего 1,2 кг. Только задумайтесь, насколько это мало, ведь вес 13-дюймового MacBook Air равен 1,29 кг.

Слева и справа от клавиатуры не так много места и создается впечатление, что тачпад диагональю 5,1×3,2 дюйма буквально втиснут под клавиатуру. Да, клавиатура с ходом клавиш в 1,1 мм выглядит и ощущается немного тесной, тем не менее, это создает впечатление, что этот маленький ноутбук буквально полностью оснащён функционалом. Новый ASUS Zenbook очень тихий даже в самом производительном режиме. Звук системы охлаждения будет такой же, как в стандартных или экономичных режимах многих других ноутбуков. Она состоит из тонкой испарительной камеры для съема тепла с процессора (такая технология обычно применяется в мощных игровых ПК), графитовых листов для распределения и отвода тепла на верхнюю и нижнюю стороны корпуса, двух вентиляторов и вентиляционной решетки с особым геометрическим дизайном отверстий. При легких нагрузках уровень шума вентиляторов не превышает едва слышимые 25 дБ.

Что касается портов, то на левой стороне корпуса вы найдете пару портов Thunderbolt 4 и разъем HDMI 2.1, а на правой стороне расположились один порт USB-A и 3,5-мм аудиоразъем. Это оптимальное сочетание, позволяющее подключить внешний дисплей и мышь без необходимости в дополнительной dock-станции или концентраторе USB-C. В качестве модулей беспроводной связи используются Wi-Fi 7, почти в 5 раз более быстрый, чем предыдущее поколение, и Bluetooth 5.4.

Дисплей

Компания ASUS выбрала для этой модели 14-дюймовую OLED-панель с разрешением 3K (2880×1800 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость дисплея составляет 500 нит в режиме HDR, что хорошо для использования в помещении, но не под прямыми солнечными лучами. Безусловно, OLED-дисплеи имеют целый ряд преимуществ по сравнению с IPS-матрицами, но они потребляют больше энергии при отображении ярких сцен. Скорее всего, этот недостаток перекрывают энергоэффективные возможности, которые обещает использование новых процессоров Intel. Частота обновления в 120 Гц также обеспечивает более плавное рисование стилусом и управление мышью. В реальном мире это означает, что вы сможете работать как в светлом, так и в темном режимах, наслаждаясь прекрасным экраном при просмотре потокового видео после работы. А в приложении MyASUS вы найдете различные элементы управления для настройки дисплея, от регулировки цветовой гаммы до настроек того, как OLED-матрица отображает видимые пиксели при низкой яркости.

Аудио, микрофон и веб-камера

Zenbook S 14 (UX5406) отличается великолепным звуком, усиленным четырьмя встроенными динамиками Harmon Kardon и дополнены технологией Dolby Atmos. Опять же, приложение MyASUS предлагает несколько настроек, которые могут быть интересны для аудиолюбителей. Использование искусственного интеллекта для регулировки качества звучания не дало особого результата, но тут мы можем ошибаться и чьи-то более восприимчивые к качественному звуку уши почувствуют разницу. А вот управление микрофоном с помощью искусственного интеллекта ASUS AI Noise Cancelation действительно впечатляет. Ноутбук по сути почти идеально отфильтровывает фоновые шумы, даже музыку, в таких приложениях, как Zoom или Teams, используя возможности NPU.

Встроенная веб-камера имеет разрешение 1080p и частоту 30 Гц. Качество видео достаточно четкое, чтобы вас могли хорошо видеть в приложениях для видеоконференций. В ASUS также выделили две функциональные клавиши для выключения веб-камеры и микрофона. Рядом с веб-камерой расположен датчик глубины сцены. Распознавание лица пользователя происходит без каких-либо проблем.

Производительность

Новый процессор Intel Core Ultra 7 258V имеет архитектуру, разработанную для эффективности, а не чистой мощности. Процессор получил восемь вычислительных ядер: четыре производительных ядра и четыре энергоэффективных ядра. В Core Ultra Series 2 Intel отказалась от гиперпоточности, чтобы максимально повысить энергоэффективность, но это отнюдь не означает, что не получите удовлетворение от работы с ноутбуком. Даже при работающих в фоновом режиме Photoshop, Steam и Microsoft Word, вам не удастся заставить Zenbook S 14 «задуматься» даже при открытии 100 вкладок в Chrome.

Встроенный графический процессор — это версия графики Intel Arc второго поколения, и Zenbook S 14 показал скромный прирост в 3DMark Time Spy по сравнению с ноутбуками на базе Intel Core Ultra предыдущего поколения. Ноутбуки на базе Qualcomm Snapdragon X, которые в этом году участвуют в состязании за звание лучшего устройства Copilot+ PC, должны проходить этот тест через эмуляцию, поскольку соответствующая версия ARM еще не выпущена, что приводит к значительно более низким результатам для этих систем. Это, вероятно, и является самым большим преимуществом новых процессоров Intel перед процессорами Snapdragon. Для них не требуется эмуляция, что обеспечивает полную совместимость с программным обеспечением Windows. NPU в новых процессорах Intel способен выдавать 47 TOPS, а графический процессор добавляет 67 TOPS, что в сумме с CPU составляет 120 TOPS. Этот показатель Zenbook S 14 в целых 3,6 раза лучше, чем у ноутбука с процессором Core Ultra 9 предыдущего поколения. И это важно, поскольку для быстрого и эффективного расчета алгоритмов искусственного интеллекта локально, без отправки данных в облако, необходим уровень производительности не ниже 40 TOPS. Чем выше эта цифра, тем больше возможностей открывается для разработчиков приложений и функций искусственного интеллекта.

В ноутбуке используется оперативная память LPDDR5X-8533 с повышенными частотами, что увеличивает скорость работы. Компоновка памяти в одном модуле с процессором (Memory on package) позволила не только увеличить частоту и снизить латентность памяти, но и оптимизировать охлаждение. Тепловой пакет процессора составляет 28 Вт.

Производительность в задачах искусственного интеллекта

ASUS Zenbook S 14 предлагает целый ряд собственных приложений, работающих на базе искусственного интеллекта. Как мы уже упоминали выше, веб-камера ASUS AiSense с искусственным интеллектом и шторкой приватности поддерживает адаптивное затемнение или отключение экрана с отслеживанием взгляда пользователя и адаптивную блокировку, а также систему трехмерного шумоподавления 3DNR и коррекцию освещенности во время записи видео. Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise Cancelation с массивом микрофонов позволяет проводить звонки и видеоконференции в режиме удаленной работы. Также ноутбук получил выделенную клавишу Copilot для быстрого вызова ИИ-помощника Microsoft.

Как только полный функционал Copilot+ PC в Windows 11 станет доступен Zenbook S 14 получит и это обновление, которое откроет пользователям широкий набор функций на базе искусственного интеллекта, включая интеллектуальный поиск Recall по всему содержимому и истории использования компьютера, синхронный перевод в субтитры с разных языков Live Captions, помощник рисования Cocreator и даже функции супер-разрешения в играх Auto SR. ИИ-функции Windows Studio Effects улучшают изображение во время видеозвонков, позволяя фиксировать взгляд собеседника, убирать шумы изображения и добавлять фон и стили.

Краткие характеристики ASUS Zenbook S 14 (UX5406):

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор Intel Core Ultra 7 258V (8 ядер) + 32ГБ LPDDR5X

Intel Core Ultra 7 258V (8 ядер) + 16ГБ LPDDR5X

Intel Core Ultra 5 226V (8 ядер) + 16ГБ LPDDR5X Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) Intel AI Boost NPU до 47 TOPS, общий уровень производительности ИИ – более 120 TOPS Графика Intel Arc 140V / 130V Дисплей 14,0” 16:10 OLED 3K (2880×1800) 120 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, не сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 90%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100% Опционально – сенсорный дисплей OLED 3K 120 Гц Второй дисплей нет Оперативная память 16 или 32 ГБ LPDDR5X-8533, встроена в процессор (Memory-on-Package) Накопитель SSD до 1 ТБ PCIe 4.0 (M.2 2280, 1 слот) Разъемы 2 Thunderbolt 4.0 Type-C (дисплей, зарядка Power Delivery)

1 USB-A 3.2 Gen2

1 HDMI 2.1 TDMS

аудиоразъем 3,5-мм Интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) 3 диапазона 2×2, Bluetooth 5.4

Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello и шторкой Фирменное ПО

MyASUS

ScreenXpert

GlideX Выбор цветового пространства дисплея

Защита дисплея ASUS OLED Care

Диагностика системы и обновления

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

Сервис AppDeals

Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,1 мм

Выделенная клавиша цифрового ассистента Copilot

Высокоточный тачпад Другое Камера FHD ИК ASUS AiSense с датчиком освещенности и цвета

Аудиосистема harman/kardon с 4-мя динамиками

Массив микрофонов

US MIL-STD 810H стандарт военного назначения

Модуль TPM, Microsoft Pluton Батарея и питание До 27 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);

72 Втч, 4 ячейки; Увеличенный срок службы (1200 циклов)

БП 65 Вт USB-C

Возможность зарядки от мобильных аккумуляторов и ЗУ 5-20 В; поддержка Power Delivery Размеры и вес Цвет 310х214х11,9-12,9 мм; 1,20 кг

Серый

Белый

Заключение