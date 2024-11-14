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14 ноября, 2024
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«Bakcell» удостоена награды «Самый успешный ребрендинг»

Bakcell

На важном международном конкурсе в области рекламы и маркетинга «Felis» компания «Bakcell», которая за короткий период времени представила своим абонентам 6 инновационных продуктов, была удостоена награды «Самый успешный ребрендинг». Презентация состоялась на традиционном мероприятии «Brand Week», прошедшем 8 ноября 2024 года в Стамбуле.

Для разработки ребрендинга компания сотрудничала с испанской глобальной консалтинговой компанией «Saffron», которая работает с такими всемирно известными брендами, как Meta и Alphabet.

Среди инновационных продуктов, представленных «Bakcell» в последние месяцы, – «Star Portfolio», «Первый тариф», «Bakcell Kart», «Тарифный Консультант», «VoWiFi» и «Fiber1». Реализуя социальные проекты, вдохновленные философией национальной гордости, компания также укрепляет свои лидирующие позиции в отрасли.

Следует отметить, что уже 19 лет «Награды Felis» признают проекты, отличающиеся инновационным подходом и креативностью в сфере рекламы и маркетинга в Турции. С 2022 года этот конкурс проводится также и в Азербайджане.

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