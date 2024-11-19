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20 ноября, 2024
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Apple обновила список винтажных и устаревших устройств

Apple

Компания Apple обновила список винтажных и устаревших устройств. Теперь смартфоны iPhone 6s Plus и iPhone XS Max будут классифицироваться как винтажные во всем мире. Ранее конфигурация iPhone 6s Plus с 32 Gb встроенной памяти уже была классифицирована как устаревшая. Напомним, что модель 6s Plus появилась в 2015 году, а XS Max — в 2018 году.

Винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Компания будет ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.

Устаревшие – это те устройства, которые не продаются уже более семи лет. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение десяти лет после выхода продукта из продажи.

Кроме того, Apple Watch Series 2 из алюминия и нержавеющей стали теперь классифицируются как устаревшие во всем мире, но модель Series 2 с керамическим корпусом еще не добавлена в список.

В конце сентября Apple добавила 12 компьютеров Mac в список винтажных и устаревших устройств.

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