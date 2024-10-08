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8 октября, 2024
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Суд обязал Google открыть Play Store для сторонних магазинов приложений

Play Store

Судебная тяжба между компаниями Epic Games и Google наконец-то завершилась. В декабре 2023 федеральный окружной суд США (штат Калифорния) признал Google Play монополистом и с января велось обсуждение уступок. Согласно постановлению судьи Джеймса Донато, в течение трех лет Google будет обязана разрешить Android-пользователям загружать сторонние магазины приложений напрямую из Google Play. К таким магазинам, например, относится Epic Games Store. Кроме того, конкуренты должны получить полный доступ к библиотеке Play Store, если против этого не выступают разработчики приложений. При этом Google по-прежнему сможет следить за безопасностью приложений в Play Store.

С 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2027 года Google также обязана:

  • не требовать от разработчиков использовать исключительно Google Play Billing для осуществления покупок внутри приложений;
  • разрешить разработчикам рассказывать пользователям об альтернативных способах оплаты и самостоятельно определять цены на приложения;
  • позволить разработчикам давать ссылки на способы загрузки своих приложений за пределами Google Play.

Google также запретили заключать сделки с разработчиками, чтобы предотвратить появление их приложений в других магазинах. В компании уже заявили о подаче апелляции.

Отметим, что глава Epic Games Тим Суини уже сообщил, что мобильный EGS появится в Play Store на территории США в 2025 году.

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