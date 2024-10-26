В Intel назначен новый руководитель по развитию техпроцессов

Компания Intel объявила о назначении Навида Шахрияри (Navid Shahriari) преемником Энн Келлехер (Ann Kelleher) на посту исполнительного вице-президента. Он будет руководить разработкой техпроцессов Intel, сохраняя фокус на производстве полупроводников внутри компании. Данное решение было принято на фоне давления со стороны бывших членов совета директоров компании и предложений о выделении производства Intel в отдельную компанию.

Как отмечает издание Oregon Live, этот шаг свидетельствует о приверженности компании к сохранению и развитию собственной производственной инфраструктуры, несмотря на усиливающееся внешнее давление с требованием разделить ее производственные и операционные функции.

Навид Шахрияри начал карьеру в Intel в 1989 году и в настоящее время отвечает за разработку дизайна микросхем в штате Аризона. На новой позиции ему предстоит сосредоточиться на разработке производственных процессов. Энн Келлехер, работающая в Intel с 1996 года, на время передачи полномочий, что может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, продолжит работать в компании.