GITEX GLOBAL 2024: AI — решения для телекоммуникационного бизнеса

QazCode дебютирует на выставке GITEX GLOBAL 2024, представив продукты для телекоммуникационной отрасли.

GITEX GLOBAL 2024 — крупнейшее в мире мероприятие для технологических стартапов, пройдет в Дубае, ОАЭ, и, как ожидается, привлечет более 187 000 посетителей из разных стран. Это событие станет площадкой для демонстрации новейших решений в областях электронной коммерции, облачных вычислений, Интернета вещей, искусственного интеллекта, телекоммуникаций и кибербезопасности.

В этом году казахстанская IT-компания QazCode продемонстрирует свои решения на выставке, сфокусированные на искусственном интеллекте (далее по тексту – ИИ), автоматизации и геймификации для преобразования телекоммуникационных секторов. Будучи одной из ведущих IT-компаний в стране, QazCode предлагает инновационные платформы, разработанные и адаптированные под индивидуальные потребности клиентов и способствующие улучшению бизнес-процессов.

На стенде H26-30 будут представлены такие ключевые ИИ-решения, как RAG (Retrieval-Augmented Generation), объединяющее генеративные модели GPT с поисковыми системами для получения точных ответов на основе базы знаний, и AI Data Extraction, автоматически извлекающее полезную и необходимую информацию из документов и изображений.

В числе других продуктов — платформа Teletainment, являющаяся инновационным решением для телекоммуникационных компаний по привлечению клиентов с помощью контента, игр и вознаграждений, а также Smart Survey, предназначенная для опросов клиентов.

Сотрудничество QazCode с Министерством цифровых технологий и ведущими университетами страны для создания и развития локальной ИИ-инфраструктуры, а также партнерство с GSMA и Суперкомпьютерным центром Барселоны демонстрируют стремление компании внедрять передовые технологии и укреплять свои позиции на глобальной IT-арене. Эти коллаборации также открывают новые возможности для разработки IT-продуктов и создания больших языковых моделей в странах присутствия VEON (Европа, Центральная Азия, Ближний Восток).

Опираясь на международный опыт и экспертизу, QazCode предлагает свои услуги на рынке ОАЭ, обеспечивая клиентам доступ к современным решениям по конкурентным ценам и в соответствии с лучшими мировыми практиками. В отличие от крупных корпораций, которые часто используют стандартные подходы и требуют длительного времени на реализацию, QazCode гарантирует быструю адаптацию к изменениям и оперативное выполнение проектов.

«Для нас большая честь участвовать в GITEX GLOBAL 2024 наряду с ведущими IТ-компаниями. Казахстан уже зарекомендовал себя как динамично развивающаяся страна, активно интегрирующая современные технологии в свою и зарубежную экономику. И в этом смысле, это уникальная возможность продемонстрировать наш опыт и новейшие разработки на платформе LLM, установить стратегическое партнерство с одним из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения и, возможно, получить несколько контрактов. Мы стремимся создавать благоприятные условия для местных и зарубежных компаний, инвестируя в развитие человеческого капитала и инфраструктуры», — прокомментировал Алексей Шаравар, СЕО QazCode.

О компании QazCode

QazCode — IТ-компания и эксклюзивный цифровой партнер Beeline Казахстан. Компания входит в группу VEON, котируемую на фондовых биржах Nasdaq и Euronext.

В компании работают более 750 сотрудников с 8-летним опытом разработки программного обеспечения для телекоммуникационного рынка, обладающих глубоким пониманием бизнеса и технологий. Портфель решений включает разработку частных больших языковых моделей (LLM) с фокусом на безопасность данных, оптимизацию процессов через Agile-методологии, полный цикл внедрения систем поддержки бизнеса (BSS), а также ИТ-аутсорсинг для эффективного развития продуктов, расширения команды и управления проектами, что помогает ускорить выход на рынок.

О компании VEON

VEON — цифровой оператор, предоставляющий конвергентную связь и цифровые услуги почти 160 млн клиентов. Работая в шести странах, где проживает более 7% населения мира — Пакистане, Украине, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане — VEON преобразует жизнь людей с помощью технологических услуг, которые расширяют возможности человека и способствуют экономическому росту. Штаб-квартира VEON находится в Амстердаме.