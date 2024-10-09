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9 октября, 2024
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«Bakcell» организовал тренинг для журналистов в преддверии инновационного саммита «INMerge»

Bakcell

Компания «Bakcell», лидер инноваций и скорости, организовала для представителей СМИ тренинг под названием «День медиаинноваций». В мероприятии приняли участие более 30 журналистов, представляющих ведущие медиаорганизации страны.

Тренинг включал презентации и интерактивные занятия по применению искусственного интеллекта и охватил темы инноваций, развития брендов, экосистем, новых технологий и инновационных решений.

В ходе мероприятия, журналисты получили ответы на интересующие их вопросы об искусственном интеллекте, высоких технологиях и инновациях, а также стали участниками дискуссий на данные темы. Программа продолжилась интеллектуальными играми и развлекательной частью.

Следует отметить, что с 2015 года «Bakcell» регулярно организует тренинги на тему инноваций и технологий для представителей СМИ.

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