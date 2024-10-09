Лиза Су отметила 10 лет на посту генерального директора компании AMD

Десять лет назад, 8 октября 2014 года, доктор Лиза Су (Lisa Su) сменила на посту генерального директора AMD Рори Рида (Rory Read). В то время компания находилась в очень затруднительном положении: ее акции торговались ниже $3, а рыночная капитализация составляла чуть выше $2 млрд. после потери $1 млрд. за несколько месяцев.

За последние десять лет под руководством Лизы Су компания AMD стала одним из лидеров отрасли и даже обогнала Intel по рыночной капитализации: $279,7 млрд. против $99,5 млрд.

«10 лет назад мне выпала честь стать генеральным директором AMD. Это было невероятное путешествие, в котором было так много моментов, вызывающих гордость. Сегодня я хочу поблагодарить всю команду AMD за все, что вы делаете. Какими бы удивительными ни были последние 10 лет, лучшее еще впереди», — отмечает Лиза Су.

Основным фактором роста AMD стал ее успех на рынке процессоров, особенно после выпуска серий EPYC и Ryzen, выпущенных в 2017 году. Эти процессоры, известные прежде всего большим количеством ядер, оказали значительное давление на Intel, которая была явно не готова к такой конкуренции. Благодаря EPYC компания смогла занять значительное место в сегменте серверных решений, тогда как Ryzen стали популярны среди геймеров и энтузиастов ПК.

Несмотря на значительный успех на рынке процессоров, присутствие AMD на рынке графических процессоров остается менее заметным. Компания NVIDIA по-прежнему сохраняет доминирующее положение. Но AMD смогла добиться больших результатов в области кастомных гибридных процессоров, используемых в игровых консолях Sony и Microsoft.

10 октября на мероприятии AMD Advancing AI Лиза Су представит новые процессоры серий EPYC и Ryzen PRO. Но анонсов новых видеокарт на мероприятии не ожидается.