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30 октября, 2024
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Представлен кнопочный телефон Nokia 110 4G (2024)

Nokia 110 4G (2024)

Компания HMD Global постепенно заменяет смартфоны под брендом Nokia на модели под собственной маркой, но данное решение, судя по всему, не коснулось обычных мобильных телефонов. Производитель представил новую кнопочную модель Nokia 110 4G (2024), которая получила ряд изменений по сравнению с предшественницей.

Корпус телефона получил покрытие из материала, которое производитель называет «нанорельефным керамическим покрытием». Nokia 110 4G (2024) оснащен 2-дюймовым ЖК-экраном, у модели 2023 года экран был с диагональю 1.8 дюйма.

Устройство имеет 128 Mb оперативной и 64 Mb постоянной памяти, модель процессора не называется. Аппарат оснащен базовой камерой (разрешение неизвестно), светодиодной вспышкой, фонариком, FM-радио, диктофоном, разъемом для карт памяти microSD, MP3-плеером и предустановленной игрой «Змейка», которая является знаковой для телефонов Nokia. Телефон поддерживает подключение 4G.

Nokia 110 4G (2024)

В память телефона можно сохранить до 2000 контактов. За автономность отвечает съемный аккумулятор емкостью 1000 мАч с зарядкой через порт USB Type-C. Устройство будет выпускается в двух цветовых оформлениях — Blue и Titanium.

Цена и дата начала продаж Nokia 110 4G (2024) будут объявлены позднее.

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