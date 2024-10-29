Mastercard представляет отчет ESG за 2023 год: расширение прав и возможностей людей, содействие процветанию, сохранение планеты

Mastercard подтверждает свою приверженность развитию экономики и расширению прав и возможностей людей, опубликовав отчет по экологическим, социальным и управленческим вопросам (ESG). Стратегические приоритеты Mastercard по расширению сферы платежей, предоставлению дополнительных услуг и внедрению новых сетей, основанные на принципе «делать хорошо, делая добро», подчеркиваются ее приверженностью принципам ESG.

В отчете ESG за 2023 год описываются путь и стандарты Mastercard, а также ее продвижение к амбициозным целям. Ключевые достижения Mastercard в области управления персоналом, процветания и планеты в 2023 году включают в себя:

Предоставление людям возможности полностью раскрыть свой потенциал

Увеличенили глобальную среднюю заработную плату сотрудников-женщин до 96,4 % от средней заработной платы сотрудников-мужчин, что обеспечивает равенство в оплате труда.

С 2014 года в рамках программы Girls4TechTM обучение прошли 6,8 миллиона девочек, что на два года раньше намеченного срока.

Содействие процветанию во всем мире

Подключили более 870 миллионов человек к цифровой экономике и оказали поддержку 48 миллионам малых предприятий, приблизившись к целевым показателям, установленным на 2025 год.

Предоставили решения 37 миллионам женщин-предпринимателей, превысив целевой показатель в 25 миллионов.

Благодаря инициативе Mastercard Strive охватили 12 миллионов микро- и малых предприятий.

5 миллионов пользователей зарегистрировались на платформе Community Pass.

Сохранение планеты для будущих поколений

Сократили выбросы в атмосферу в зависимости от роста компании: снижение выбросов на 1 % по сравнению с ростом чистой выручки на 13 %.

Сократили выбросы в рамках Программы 1 и Программы 2 на 48 %, а Программы 3 — на 40 % в 2023 году по сравнению с 2016 годом; достижение краткосрочных показателей к 2025 году.

Активизировали усилия по отказу от использования ПВХ-пластика первого пользования в платежных картах в своей сети к 2028 году.

Mastercard использует своих сотрудников, технологии, ресурсы, партнерства и опыт для достижения положительного, долгосрочного воздействия, одновременно создавая рынки для будущего. Компания с нетерпением ждет продолжения совместной работы, изыскивая возможности для расширения своего положительного воздействия.