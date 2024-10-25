Оформите кредит в «Sizin Lombard» с «SİMA İmza»!

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширять свою партнерскую сеть c помощью цифрового решения «SİMA İmza». К числу организаций, успешно цифровизировавших свои услуги посредством «SİMA İmza», присоединилось ОАО «GL».

Для оформления быстрого, надежного и удобного кредита, необходимо обратиться в соответствующий филиал с залогом в виде золота. Процесс идентификации личности осуществляется с помощью «SİMA İmza», где требуется подтвердить свою личность и подписать кредитный договор после его одобрения. Идентификация пользователя осуществляется с помощью биометрической функции распознавания лиц. После подписания договора средства переводятся на пластиковую карту клиента, предоставленную со стороны «Sizin Lombard».

Следует отметить, что использование «SİMA İmza» и биометрических технологий для одобрения кредитных соглашений снижает риск мошенничества, предотвращая возможность получения кредитов от имени граждан. Помимо этого, цифровая подпись SİMA экономит время и средства, снижая нагрузку и расходы для учреждений.

Для получения дополнительной информации о цифровом решении нового поколения SİMA посетите www.sima.az или свяжитесь с контактным центром по номеру 157.