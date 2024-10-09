Azercell обновляет тарифы «Турист» в преддверии COP29

С 8 октября 2024 года Azercell обновляет тарифные пакеты «Турист», доступные абонентам предоплатной системы (SimSim). Эти изменения направлены на улучшение пользовательского опыта и предоставление более выгодных условий гостям страны.

Учитывая меняющиеся потребности туристов в мобильном интернете, Azercell оптимизировал использование трафика в тарифах «Турист». Теперь интернет-трафик, предназначенный для социальных сетей, приплюсован к трафику, предназначенному для общего пользования. В результате интернет-трафик в тарифах «Добро пожаловать», «Супер» и «Макс» увеличивается вдвое.

Так, в рамках тарифа «Добро пожаловать» пользователи получат 30 ГБ, пользователи тарифа «Супер» — 60 ГБ, а абоненты тарифа «Макс» смогут пользоваться 120 ГБ интернет-трафика.

Помимо этого, мобильный оператор увеличивает срок использования номеров и тарифных пакетов «Турист» с 15 до 30 дней. Иностранные граждане, имеющие временный вид на жительство в Азербайджанской Республике, смогут продолжить пользоваться тарифами «Турист» даже по истечении 30 дней, предоставив соответствующие документы. Также им будет предоставлена возможность подключиться к другим тарифными планам.

Для подключения к тарифам «Турист» иностранным гражданам необходимо обратиться в любой офис Azercell Exclusive или к официальным дилерам с заграничным паспортом.

Более подробную информацию о тарифах можно найти на официальном сайте Azercell.

Отметим, что данные новшества реализуются в рамках подготовки к 29-й Конференции Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также другим международным мероприятиям, которые пройдут в Баку.