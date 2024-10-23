На Boeing 777 впервые запущен спутниковый интернет Starlink

Авиакомпания Qatar Airways выполнила первый в мире международный рейс на самолете Boeing 777, оборудованный технологией Starlink от SpaceX, расширяющей возможности связи для пассажиров во время полета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Boeing 777 совершил перелет из Дохи, столицы Катара, в Лондон. На сегодняшний день это самый большой и имеющий самую большую дальность полета пассажирский самолет, оснащенный спутниковой связью, заявили представители SpaceX.

Пока оборудование установлено и работает на одном Boeing 777, до конца 2024 года таких самолетов будет уже 12, а весь флот планируют оснастить интернетом до конца 2025 года. Подчеркивается, что для пассажиров сервис будет бесплатным. Доступ в интернет предоставляется на протяжении всего полета, от гейта до гейта, скорость передачи данных достигает 500 Мбит/сек на весь борт.

Qatar Airways — не единственная авиакомпания, подписавшая контракт на обслуживание Starlink. Компания SpaceX также заключила соглашения с United Airlines, Hawaiian Airlines, Air New Zealand, JSX, ZIPAIR и airBaltic.