Daze, сервис креативных сообщений на базе ИИ для поколения Z, набирает аудиторию еще до запуска

Daze, креативное приложение для обмена сообщениями на базе искусственного интеллекта для поколения Z, взрывает соцсети еще до своего официального запуска. Демонстрационные видеоролики приложения в TikTok стали вирусными: у самого популярного из них было 8 млн. просмотров. В TikTok и Instagram стартап, стоящий за новым приложением для обмена сообщениями, набрал в сумме около 48 млн. просмотров. До запуска приложения в списке ожидания уже есть 156 тыс. регистраций.

Спрос на альтернативу iMessage и WhatsApp нового поколения стимулируется не каким-то вежливым влиятельным лицом или платной рекламой, а просто видеороликами приложения в действии, которые произвели впечатление на более молодую аудиторию.

Daze, стартап, основанный Виллемом Саймонсом из Нью-Йорка, превращает обмен сообщениями в динамичный и адаптируемый опыт. Пользователи могут добавлять собственные картинки, изображения, наклейки, GIF-файлы, эскизы и фон для создания разноцветных сообщений, которые плавают на экране вместо обычных синих или зеленых пузырьков. В настоящее время приложение использует искусственный интеллект для поддержки некоторых своих творческих инструментов. В будущем планируется глубоко интегрировать больше технологий на основе ИИ.

«Наша цель с Daze заключалась в том, чтобы создать полнофункциональный мессенджер, который мог бы конкурировать с iMessage, WhatsApp и т. д., но при этом иметь набор действительно интересных и креативных функций. Вы можете быстро набрать сообщение и нажать «Отправить» или перетащить его в любое место чата. Он прост в использовании и утилитарен, но при этом очень свободен и непринужден», — сказал Саймонс изданию TechCrunch.

Саймонс уже не в первый раз экспериментирует с этой идеей. В течение нескольких лет, до 2022 года, он работал над приложением с похожей атмосферой под названием Muze. Как и Daze, Muze переосмыслил мобильные сообщения как свободный холст для творчества с аналогичным набором инструментов. Но если Muze была основана Саймонсом совместно с Дугласом Витте и Грантом Дэвисом, а генеральным директором стал Феннер Стивенс, то Daze — проект исключительно Саймонса.

Daze, разработанный с помощью React Native для обеспечения одновременного выпуска на iOS и Android, будет запущен 4 ноября после бета-тестирования с участием 1400 пользователей, доступных только по приглашению. Учитывая, что уровень удержания пользователей, отправивших сообщения в течение 60 дней, превышает 50%, первоначальные тесты выглядят многообещающе. Неудивительно, что основной целевой аудиторией приложения являются молодые пользователи в возрасте от 13 до 22 лет.

Daze привлек финансирование в размере $5,7 млн. от a16z, Kindred Ventures, Alpaca Ventures, Uncommon Projects, Betaworks, Maveron, 35 Ventures, New Wave, Antoine Martin и других. Команда стартапа, состоящая из семи штатных сотрудников и одного внештатного, базируется в Нью-Йорке, и лишь несколько человек работают удаленно.