Azercell представляет обновленные тарифные пакеты «Premium»

Лидирующий мобильный оператор страны расширяет возможности тарифных пакетов «Premium». С 1 октября Azercell предлагает абонентам «Premium» более выгодные условия для звонков, при этом ежемесячная абонентская плата и другие преимущества пакетов останутся неизменными.

Так, теперь минуты для звонков внутри сети и вне сети, предоставляемые в рамках тарифных пакетов «Premium», объединены в единый пакет минут для звонков по всей стране. Это упрощает контроль баланса и делает общение еще более удобным для пользователей. В зависимости от выбранного тарифного пакета «Premium» абоненты могут использовать 3000, 4000 или 5000 минут разговоров внутри страны.

Изменения также затрагивают Программу Лояльности «Premium+», доступную абонентам тарифных пакетов «Premium». Программа включает в себя такие привилегии, как индивидуальная «Линия поддержки Premium-клиентов», услуга «Fast Track» в офисах Azercell Exclusive, бесплатное пользование Мобильной службой поддержки абонентов, бесплатный и приоритетный доступ к Телефонному центру, подарки на день рождения, а также ряд других преимуществ.

В программу добавлены следующие обновления:

«Kinon Premium»: Абоненты тарифа «Premium» могут воспользоваться специальным предложением и получить доступ к услуге «Kinon Premium» на 6 месяцев. Для активации предложения Premium-абоненты могут набрать *805#YES на экране своего телефона. После окончания льготного периода стоимость услуги составит 9 AZN, в соответствии с действующими тарифами.

Сервис «Kinon» предоставляет качественную трансляцию более 240 локальных и зарубежных каналов, а также самые популярные фильмы и сериалы известных киностудий в одном приложении. Использовать сервис можно одновременно на разных устройствах, создав при этом до 5 разных учетных записей в рамках одной подписки.

«Kinon» поддерживается на всех смартфонах с операционными системами Android и iOS, на Android TV и Samsung Smart TV, планшетах и других устройствах. В скором времени «Kinon» будет доступен и на LG Smart TV. Приложение можно скачать в Google Play и AppStore.

Сервис «Kinon» предоставляет качественную трансляцию более 240 локальных и зарубежных каналов, а также самые популярные фильмы и сериалы известных киностудий в одном приложении. Использовать сервис можно одновременно на разных устройствах, создав при этом до 5 разных учетных записей в рамках одной подписки. «Kinon» поддерживается на всех смартфонах с операционными системами Android и iOS, на Android TV и Samsung Smart TV, планшетах и других устройствах. В скором времени «Kinon» будет доступен и на LG Smart TV. Приложение можно скачать в Google Play и AppStore. Эксклюзивный дизайн «Premium Gold» в приложении Azercell: Начиная с 31 июля Premium-абонентам была представлена возможность изменить интерфейс приложения на «Premium Gold». Этот интерфейс обеспечивает удобный доступ ко всем услугам и преимуществам Программы Лояльности «Premium+». Эксклюзивные функции нового дизайна направлены на улучшение клиентского опыта, делая приложение более удобным и визуально привлекательным. Специальный виджет «Premium», добавленный на главную страницу, облегчает переход на страницу «Premium+». Именно здесь отображена информация об эксклюзивных и бесплатных услугах для абонентов тарифа «Premium».

Для получения дополнительной информации о тарифных пакетах «Premium» и Программе Лояльности «Premium+», пожалуйста, посетите https://bit.ly/azercell_premium.