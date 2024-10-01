«Лаборатория Касперского»: разрушаем цифровые суеверия вместе

Даже в 2024 году мир интернета и кибербезопасности полон мифов и цифровых суеверий. Некоторые ошибочные представления о компьютерной безопасности настолько распространены, что многие принимают их за правду.

«Лаборатория Касперского» провела большое исследование, в ходе которого опросила 10 тысяч людей, и выяснила: многие до сих пор верят в цифровые мифы. Например, считают, что подключиться к любому общественному Wi-Fi — совершенно безопасная идея, а смартфоны по умолчанию следят за всеми передвижениями своих владельцев.

Миф № 1. Чат-боты сложно отличить от реальных людей

Практически половина, а именно 47% опрошенных считают именно так. Отличить переписки с ИИ и с человеком на первый взгляд кажется нелегкой задачей, особенно с учетом того, что «роботы» без проблем проходят тест Тьюринга.

Боты обычно пишут более официально и однообразно, тогда как человек может использовать разговорную речь, сленг или даже эмоциональные фразы. Люди могут иногда задерживаться с ответами, потому что обдумывают их, а боты отвечают молниеносно. У людей также могут быть пробелы в знаниях или непонимание контекста, в отличие от ботов, которые запрограммированы на конкретные задачи. Одним словом, они отвечают сухо, по факту, с обилием повторов и минимальным отступлением от темы.

Миф № 2. Смартфон следит за моими передвижениями

Две трети (67%) респондентов уверены, что смартфон в постоянном режиме отслеживает их геолокацию. Что же, это мнение имеет право на существование. В большинстве случаев такая «слежка» организована добровольно: пользователи частенько раздают приложениям колоссальное количество разрешений, а те, в свою очередь, могут передавать данные своим разработчикам: как минимум для настраивания маркетинговых кампаний, как максимум — для реальной слежки (маловероятно).

Не стоит забывать и про spyware — это такие вредоносные программы, которые обычно маскируются под легитимные приложения, а на деле записывают звонки, сообщения и порой отслеживают передвижения. Поэтому мы рекомендуем всем 67% беспокоящихся убедиться, что spyware нет на их устройстве — для этого достаточно будет установить надежную защиту.

Миф № 3. Включенный режим полета во время разговора позволяет избавиться от слежки

28% человек выключают свои телефоны или переводят их в режим полета на время разговоров. Более того, 26% делают это всякий раз, когда находятся в общественном месте. Наши эксперты уверяют: такой способ обезопасить себя от шпионажа неэффективен — и вот почему.

Существуют трояны, способные записывать окружающие телефон звуки, даже если на зараженном смартфоне отсутствует доступ к Сети. Как только человек выключает режим полета, вредоносное ПО сразу же передает собранные данные на сервер злоумышленников. Такая функциональность, например, была реализована в трояне, фигурировавшем в кампании «Операция Триангуляция». Так что с точки зрения защиты от кибершпионажа гораздо эффективнее будет использовать специальное защитное решение. Авиарежим оставьте для полетов.

Миф № 4. Пользоваться общественным Wi—Fi — это безопасно

Так считают как минимум 39% опрошенных во всем мире — наверняка они не читали наше исследование общественных хот-спотов в Париже. В июле мы проанализировали безопасность почти 25 000 уникальных точек доступа Wi-Fi и выяснили, что четверть из них оказались совершенно небезопасны, а многие защищены устаревшими протоколами безопасности. Результаты этого исследования могут быть применимы к любому городу мира.

Так что по возможности избегайте подключений к общественным Wi-Fi, а если вы все-таки вынуждены сделать это, то соблюдайте правила: не оплачивать покупки в Интернете; не авторизовываться в личных аккаунтах без двухфакторной аутентификации; на ноутбуке включить файервол; отключить обмен файлами и AirDrop на своих устройствах.

Миф № 5. В режиме инкогнито мои действия невидимы

Включение режима инкогнито не обеспечивает абсолютной приватности вашего серфинга. Да, этот режим не сохраняет историю посещенных сайтов, не запоминает информацию, вводимую на них, и не сохраняет данные в кэше браузера — иными словами, режим инкогнито позволяет не оставить на устройстве следов от посещения сайтов. Но приватный режим не скрывает ваш IP-адрес, поэтому «пробить» местоположение при необходимости будет возможно. Также возможно идентифицировать вашу личность, если вы авторизовались на каком-либо сайте.