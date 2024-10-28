Комплексное решение для резервного копирования и восстановления данных

Обеспечьте непрерывность своего бизнеса с помощью QNAP NAS, который может выполнять резервное копирование/восстановление ваших данных, служб и систем. Один QNAP NAS может выполнять все задания по резервному копированию. Комплексное решение QNAP по резервному копированию охватывает большинство бизнес-систем, включая PC/Mac, виртуальные машины VMware/Hyper-V, контейнеры, популярные облачные сервисы, SaaS и файловые серверы, использующие протоколы RTRR, Rsync, FTP и CIFS/SMB. Превосходная производительность оборудования QNAP с комплексным решением для резервного копирования ускоряет выполнение задач резервного копирования/восстановления.

Резервное копирование всех ваших устройств

Резервное копирование PC и Mac. Синхронизируйте файлы вашего компьютера с NAS с помощью Qsync. QNAP NAS также поддерживает Time Machine для компьютеров Mac.

Резервное копирование виртуальных машин. Осуществляйте резервное копирование нескольких виртуальных машин VMware и Hyper-V с помощью Hyper Data Protector.

Резервное копирование файлового сервера. Поддерживается несколько протоколов, таких как Rsync, FTP и CIFS, для резервного копирования различных файловых серверов.

Решение SaaS Business Backup. Используйте Boxafe для простого резервного копирования данных бизнес-аккаунтов Google Workspace и Microsoft 365.

Резервное копирование Google Photos и WordPress. Эксклюзивная служба MARS позволяет выполнять резервное копирование баз данных и файлов Google Photos и WordPress на NAS.

Удаленная репликация для данных на NAS

Резервное копирование данных с одного NAS на другой. Резервное копирование данных с локального NAS на другой удаленный NAS возможно с помощью Hybrid Backup Sync. Вы также можете дедуплицировать резервную копию с помощью QuDedup, чтобы сэкономить время и место для хранения.

Резервное копирование данных с локального NAS на другой удаленный NAS возможно с помощью Hybrid Backup Sync. Вы также можете дедуплицировать резервную копию с помощью QuDedup, чтобы сэкономить время и место для хранения. Резервное копирование данных NAS в облако. Hybrid Backup Sync поддерживает основные общедоступные облачные сервисы для резервного копирования или синхронизации данных из NAS в облако.

Hybrid Backup Sync поддерживает основные общедоступные облачные сервисы для резервного копирования или синхронизации данных из NAS в облако. Cloud Storage Gateway. VJBOD Cloud подключает облачное объектное хранилище (Bucket) и выполняет резервное копирование данных из NAS в облако.

VJBOD Cloud подключает облачное объектное хранилище (Bucket) и выполняет резервное копирование данных из NAS в облако. Резервное копирование снимков NAS. Используйте Snapshot Replica для резервного копирования снимков NAS на другой NAS и восстановления при необходимости.

Легкое восстановление данных и быстрое резервное копирование

Восстановление после сбоя должно быть быстрым, простым и эффективным. Благодаря интуитивно понятному веб-интерфейсу QNAP пострадавшие бизнес-системы можно быстро восстановить до их последнего нормального состояния.

У QNAP есть полный набор продуктов для высокоскоростного резервного копирования, включая NAS, коммутаторы и сетевые карты (от 2,5GbE до 100GbE). С их помощью вы повысите устойчивость своего бизнеса, услуг и производства. Наслаждайтесь более быстрым резервным копированием и восстановлением с помощью таких инновационных технологий QNAP для дедубликации данных, как QuDedup, которые оптимизируют эффективность резервного копирования.

Оптимизировано для облаков

Гибкость — это ключ к гибридной облачной архитектуре, и с QNAP это достижимо! Облачное хранилище myQNAPcloud Storage — идеальный партнер для решений резервного копирования QNAP, позволяющий легко выполнять задания резервного копирования/восстановления. Каждая учетная запись QNAP имеет право на 16 ГБ бесплатного хранилища.

Безопасность данных в приоритете

Ваши данные защищены с помощью 256-битного шифрования AES, являющегося отраслевым стандартом. QNAP поддерживает как клиентское, так и серверное шифрование для эффективного предотвращения несанкционированного доступа. Вы также можете повысить уровень защиты данных от программ-вымогателей и вредоносных программ, сделав несколько версий снимков.

Все задания резервного копирования на одной панели

Вы можете гибко управлять заданиями резервного копирования, автоматизировав их. Также можно быстро просматривайте проблемы по мере их возникновения. QNAP дает возможность IТ-персоналу насладиться своей работой, уменьшая нагрузку и снижая риска.

Выберите подходящий NAS в зависимости от размера бизнеса, бюджета и цели

QNAP NAS обладают рядом преимуществ по сравнению с хранением данных на локальных PC, внешних дисках и в публичных облаках, а комплексным решением QNAP по резервному копированию сегодня пользуются многие компании в мире, от стартапов до транснациональных корпораций. QNAP NAS подходят для любого размера бизнеса, что видно по характеристикам моделей, приведенным ниже:

5+4 гибридное хранилище TS-h973AX Высокопроизводительная серия TVS—hx74 Высокоемкостная серия TS—hx87XU Процессор AMD Ryzen Embedded V1500B 12th Gen Intel Core/

Intel Pentium Intel Xeon E-2300 Series Память 32 ГБ

(поддерживается установка до 64 ГБ) 8/16/32/64 ГБ

(поддерживается установка до 64 ГБ) 16/32/64 ГБ

(поддерживается установка до 64 ГБ) Количество слотов 9 слотов для дисков

(5 x 3.5-дюймовых +

4 x 2.5-дюймовых) 4/6/8 слотов для дисков

(3.5-дюймовых) 9/18/22/30 слотов для дисков (3.5-дюймовых + 2.5-дюймовых) Возможность подключения 1 x 10GbE

2 x 2.5GbE

2 x U.2 NVMe SSD 2 x 2.5GbE

2 x M.2 PCIe

PCIe Gen 4 2 x 10GbE

2 x 2.5GbE

PCIe Gen 4

Все эти модели доступны для заказа в Азербайджане. Ориентировочная цена на условиях поставки MSRP составит: