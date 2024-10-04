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4 октября, 2024
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Epson представил лазерные проекторы, которые могут заменить smart-телевизор

Epson EpiqVision Mini

Компания Epson представила две новые модели лазерных проекторов серии EpiqVision Mini. Устройства, помимо обычного подключения через HDMI и USB, получили поддержку ОС Google TV. Это позволяет использовать проекторы как полноценную замену smart-телевизору, предлагая пользователю доступ к различным стриминговым платформам и приложениям.

Epson EpiqVision Mini

Проекторы способны выводить изображение на экран диагональю до 150 дюймов. Обе новинки получили матрицы Epson 3LCD и обеспечивают яркость в 1000 лм (по стандартам IDMS и ISO). Разрешение составляет 1920×1080 пикселей, диагональ проекции — 30-150 дюймов, соотношение сторон картинки — 16:9. Поддерживаются технологии улучшения изображения HDR10 и HLG, а ресурс работы лазера достигает 20 000 часов.

Epson EpiqVision Mini

Настройки проекции производятся автоматически, включая коррекцию трапецеидальных искажений и автофокусировку. Также предусмотрена функция обхода препятствий и компенсация угла проекции до 20°. За звук отвечают два 5-ваттных динамика с поддержкой Dolby Audio.

Модель EF22 оснащена 360-градусной подставкой, имеет уровень шума от 18 до 22 дБ, поддерживает HDMI с ARC и Dolby Digital Plus, а потребление энергии варьируется от 75 до 105 Вт в зависимости от режима работы. Модель EF21 имеет стандартный порт HDMI, уровень шума от 19 до 23 дБ и потребление энергии до 109 Вт. Обе модели имеют поддержку Bluetooth и двухдиапазонного Wi-Fi.

Цена лазерного проектора Epson EpiqVision Mini EF22 составляет $999,99, EF21 — $899,99. Цена специального дорожного футляра — $49,99. В ближайшее время обе модели поступят в продажу.

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