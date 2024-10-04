AnTuTu: свежий рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на конец сентября 2024 года. В расчет не брались камеры, автономность и другие параметры. Главный критерий оценки — наилучшая связка процессора и памяти.

Категория до 142 долларов

На первом месте смартфон ZTE Voyage (Yuanhang) 41, на втором — Wiko Hi Enjoy 60s, а третье занимает iQOO Z9x.

Категория от 143 до 284 долларов

Лидерами стали Redmi Turbo 3, Realme GT Neo6 и Redmi K70E.

Категория от 285 до 426 долларов

На первом месте iQOO Z9 Turbo+, за ним следует Redmi K70 Extreme Edition, а замыкает тройку iQOO Neo9.

Категория от 427 до 568 долларов

Первое место принадлежит OnePlus Ace 3 Pro, второе — Realme GT5 Pro, третье — iQOO Neo9 Pro.

Категория от 569 долларов

Первые три места принадлежат Red Magic 9 Pro, Red Magic 9S Pro и Red Magic 9 Pro+.