Что показали на презентации Xbox Partner Preview

Состоялась презентация Xbox Partner Preview, которая была посвящена играм сторонних разработчиков, с которыми сотрудничает компания Microsoft. Выбрали самые интересные анонсы.

Alan Wake 2: The Lake House

Сюжетное DLC Alan Wake 2: The Lake House выйдет уже 22 октября. Оно будет доступно владельцам Deluxe-издания Alan Wake 2.

В геймплейном трейлере можно увидеть ужасных монстров, способных перемещаться по картинам, и Дилана Фейдена, брата Джесси, главной героини Control.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Игроки возьмут на себя роль агента Киран Эстевез из Федерального бюро Контроля. Джесси придется расследовать загадочное происшествие, случившееся на исследовательской станции ФБК, расположенной неподалеку от озера Колдрон. Разработчики отметили, что сюжет DLC будет самостоятельным.

Cronos: The New Dawn

Студия Bloober Team анонсировала свою следующую игру — научно-фантастический хоррор от третьего лица Cronos: The New Dawn. Игроков ждет захватывающая история о путешествии во времени.

В дебютном ролике показали фрагменты геймплея и катсцен. Действие игры развернется в постапокалиптическом будущем, возникшем в результате катаклизма под названием Перемена. В центре сюжета окажется Странник — агент таинственной организации «Союз», отправляющийся в Польшу 1980-х на поиски важных людей, погибших в результате катастрофы, для того чтобы переместить их сущности во времени.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Релиз Cronos: The New Dawn состоится в 2025 году на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series X|S.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Like a Dragon, в прошлом известная за пределами Японии под названием Yakuza – серия компьютерных игр, выпускаемая компанией Sega. Игра станет спин-оффом после событий Infinite Wealth про Горо Маджиму, который будет пиратом и сможет управлять своим кораблем.

В геймплейном трейлере авторы Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii объявили, что игра выйдет на неделю раньше — 21 февраля 2025 года.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Subnautica 2

Издательство Krafton и разработчики из студии Unknown Worlds Entertainment поделились подробностями о подводном симуляторе выживания Subnautica 2.

Действие игры разворачивается на новой гигантской планете, которая полностью покрыта водой. Игроки выступят в роли первопроходца, который отправляется исследовать далекий мир. При этом главного героя не будет покидать ощущение, что с этим миром что-то не так, что он вышел из равновесия.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Обещают крафтинг (от простых вещей до подводных аппаратов), переработанную систему строительства, разнообразные биомы со своими экосистемами и уникальными существами, таинственные формы жизни и ужасы глубин. Subnautica 2 получится пройти в одиночку или в кооперативном режиме до трех человек.

Игра выйдет в раннем доступе в 2025 году. Она создается для ПК (Steam, Epic Games Store) и Xbox Series X|S.

WUCHANG: Fallen Feathers

Геймплейный трейлер предстоящего ролевого экшена от студии Leenzee и издателя 505 Games. Действие игры происходит в землях Шу, в мрачные и неспокойные времена заката династии Мин.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Релиз WUCHANG: Fallen Feathers состоится в 2025 году.

FBC: Firebreak

В конце презентации Xbox Partner Preview финская студия Remedy представила FBC: Firebreak — кооперативный шутер от первого лица для трех человек во вселенной Control. Его релиз состоится в 2025 году. Это первая многопользовательская игра студии.

Игроки возьмут на себя роль бесстрашных агентов Федерального бюро Контроля, отправленных противостоять паранормальным угрозам Старейшего дома. В Remedy подчеркнули, что FBC: Firebreak — это не DLC и не сиквел Control. Разработчики считают, что игра позволит взглянуть на мир Control с другой стороны, с которой прежде его никто не видел. Обещают перепрофилированные в инструменты измененные предметы, систему прогресса и контент для разблокировки.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Релиз FBC: Firebreak ожидается в 2025 году на ПК (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S, а также в Game Pass.