На аукционе Sotheby’s впервые продут картину, написанную человекоподобным роботом

Аукционный дом Sotheby’s 31 октября организует онлайн-торги Digital Art Day Auction, которые будут посвящены цифровому искусству.

Одним из лотов (№6) значится полотно A.I. God. Portrait of Alan Turing (Бог ИИ. Портрет Алана Тьюринга). Картина примечательна тем, что ее написал человекоподобный робот с искусственным интеллектом. Это первый случай в истории, когда крупный аукционный дом выставляет на продажу подобное произведение. За него рассчитывают выручить от £100 тыс. до £150 тыс.

На картине изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг, оказавший существенное влияние на развитие информатики. «Автором» полотна стал робот Ai-Da с функциями искусственного интеллекта. Человекоподобный робот был создан в 2019 году специалистами в области ИИ из Оксфордского университета, а разработкой манипуляторов-рук, способных рисовать, занималась группа инженеров из Лидса. Ai-Da получила свое имя в честь английского математика Ады Лавлейс (Ada Lovelace), которая еще в позапрошлом веке описала вычислительную машину и в 1842 году составила для нее первую программу.

Ai-Da способна рисовать картины, делать художественные наброски, создавать скульптуры из различных материалов. Она является самообучающимся андроидом, которая способна осваивать новые художественные техники. Для освоения новых техник Ai-Da просматривает созданные художниками-людьми картины при помощи глаз-камер, которые анализирует и синтезирует в дальнейшем для создания своих работ. При работе над собственными произведениями она способна объединять различные техники и стили, которые ей были показаны.

Помимо этого, Ai-Da способна вести диалог с собеседником, в ходе которого она может не только отвечать на простые вопросы, но и озвучивать собственное мнение и суждения в области искусства.