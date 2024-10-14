Casio представила пушистого робота Moflin для снятия стресса с ИИ-функциями

Компания Casio представила роботизированного домашнего питомца по имени Moflin, напоминающего хомячка. Moflin, в отличие от робособаки Sony Aibo, которая может следовать за хозяином повсюду, предназначен для тактильной связи, которая будет выражаться через уникальные звуки и движения.

Робот разработан в сотрудничестве с японским стартапом Vanguard Industries, но производством и распространением занимается только Casio. Компания отмечает, что Moflin представляет собой компаньона, который поможет пользователю успокоиться и восстановить свое эмоциональное и психологическое состояние. Для этого робот может совершать небольшие успокаивающие движения головой и телом.

У робота есть некоторые функции искусственного интеллекта. Moflin со временем учится по голосу и манере обращения распознать человека, который взаимодействует с ним больше всего, и выделяет отношение к нему уникальными звуками и движениями.

Кроме того, Moflin способен развивать собственные симулированные чувства и личность, которые могут со временем меняться. При регулярном взаимодействии он выражает счастье, спокойствие и защищенность. Если робота игнорировать, то робот может стать напряженным, тревожным и грустным. Определить его эмоциональный настрой можно через мобильное приложение, там же настраивается громкость звуков, издаваемых роботом.

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Заряжается Moflin не через USB-кабель, а с помощью специальной док-станции в форме корзинки, куда он отправляется «спать». На одном заряде, по утверждению компании, робот может проработать до пяти часов, а на полное восстановление энергии уходит три с половиной часа.

Moflin доступен для предзаказа в Японии по цене $398, в продажу робот поступит 7 ноября. Casio также предлагает подписку Club Moflin за $44 в год, которая даст пользователям скидку на ремонт, чистку и даже полную замену меха питомца.