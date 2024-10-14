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15 октября, 2024
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Azercell увеличивает число «зеленых» базовых станций

Azercell

Лидирующий мобильный оператор запускает новые «зеленые» базовые станции на освобожденных территориях. Следуя своей приверженности инновациям и устойчивому развитию, Azercell активно внедряет экологически чистые технологии по всей стране.

Лидирующий мобильный оператор увеличил до 35 число базовых станций, работающих на солнечной энергии в Карабахе. Taк, Azercell установил «зеленые» базовые станции в Губадлы, Джебраиле, Зангилане, Физули, Агдаме и Лачине. Также станции, использующие солнечную энергию, функционируют в Товузе и Гобустане. 60% энергопотребления этих станций обеспечивается солнечной энергией, что значительно снижает негативное воздействие на окружающую среду, включая уменьшение выбросов углекислого газа и снижение общего энергопотребления.

Внедрение «зеленых» технологий является частью ESG-стратегии Azercell (экология, социальная политика и корпоративное управление). Будучи социально ответственным корпоративным гражданином, компания продолжит поддерживать инициативы, направленные на создание более устойчивого, экологически безопасного и здорового будущего для нашей страны.

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