Apple köhnə iMac dizaynında smart displey buraxacaq

Apple-ın hələ şirkət tərəfindən açıqlanmayan smart displeyi haqqında internetdə yeni məlumatlar peyda olub. Şayiələr təsdiqlənərsə, gələcək yeni məhsulun əsas xüsusiyyəti klassik iMac All in One modellərindən birinə istinad edən qeyri-adi dizayn olacaq.

Bloomberg-in məlumatına görə, cihaz köhnə iMac G4-ə bənzəyən yarımkürə formasında stenddə yerləşdirilmiş “təxminən iki iPhone” ölçüsündə kvadrat displeyə sahib olacaq. O, həmçinin daxili dinamikləri yerləşdirərək cihazı HomePod smart dinamikinə unikal alternativə çevirə bilər.

Şayiələrə görə, yeni məhsul FaceTime, Notes və Calendar daxil olmaqla, iPad tipli proqramları ilə öz mikroproqramını alacaq. Cihazın ağıllı ev qacetləri üçün idarəetmə mərkəzi rolunu oynayacağı və 2025-ci ildə bazara çıxacağı gözlənilir. 2026-cı ildə isə Apple şirkəti robot qolu olan cihazın daha təkmil versiyasını buraxmağı planlaşdıra bilər. Ağıllı ekranın ilkin qiyməti təxminən 1000 dollar olmalıdır.