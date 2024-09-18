Xiaomi опередила Apple на глобальном рынке смартфонов

Согласно данным отчета исследовательской организации Counterpoint Research в августе этого года компания Xiaomi обогнала Apple и стала вторым по величине брендом смартфонов в мире.

«Помимо того, что компания сосредоточилась на создании флагманской модели в каждом ценовом диапазоне для успешного выхода на рынок высокого класса, она также выпустила конкурентоспособные по цене 5G-устройства, которые добились больших продаж в Индии, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в других странах», — сказал Тарун Патхак, директор по исследованиям Counterpoint.

Продажи смартфонов Xiaomi в августе остались на уровне предыдущего месяца, но сезонный спад спроса на iPhone позволил китайской компании вырваться вперед. С 2022 по первую половину 2023 года смартфоны Xiaomi столкнулись с трудностями в цепочке поставок (с той же проблемой столкнулись и другие производители), но они скорректировали свою стратегию продуктов, продаж и каналов сбыта, что привело к такому результату.

Аналитики Counterpoint Research отметили, что Xiaomi стала одним из самых быстрорастущих брендов в первой половине 2024 года. Компания показала рост продаж на 22% в годовом исчислении. Возможно, что рост Xiaomi может замедлиться во второй половине года, так как на рынок выйдут новые iPhone 16.