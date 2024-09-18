Тариф «Star» от компании «Bakcell», предоставляющий абонентам широкий выбор

Лидер в инновациях и скорости «Bakcell» представляет тарифный пакет «Star», который включает в себя минуты для разговора, подключение к сети Интернет и другие возможности. Выбрав данный тарифный пакет, предлагаемый в 9 различных категориях, абоненты также получат дополнительные интернет-бонусы.

Присоединившись к тарифу «Star», абоненты получат минуты на звонки внутри страны и возможность бесплатной переписки в приложениях «WhatsApp» и «Telegram» вместе с подключением к сети Интернет. Вдобавок, продлив тарифный пакет три раза подряд, абоненты будут получать дополнительные интернет-бонусы при каждом последующем продлении.

Например, тарифный пакет «Star 6GB» включает 550 минут разговоров, 6ГБ интернет-баланса и бесплатные текстовые сообщения в приложениях «WhatsApp» и «Telegram». Кроме того, продлевая тарифный пакет три раза подряд, абоненты при каждом очередном продлении будут получать дополнительный интернет-бонус «2 ГБ». Вы можете легко перейти на тарифный пакет “Star 6GB”, набрав код «*600#YES». Стоимость тарифного пакета составляет 14,90 манатов. Переход с текущего тарифа на тарифный пакет “Star” осуществляется совершенно бесплатно.

Следует отметить, что подробную информацию о тарифном пакете “Star”, представленном в 9 различных категориях, можно получить на сайте «Bakcell».