Вышла стабильная версия iOS 18 с кастомизацией рабочего стола

Компания Apple выпустила iOS 18 и iPadOS 18 — финальные версии новых мобильных операционных систем для всех пользователей.

Основные нововведения iOS 18:

Расширенные возможности настройки домашнего экрана . Пользователи смогут менять расположение, размер и цвет значков приложений и виджетов, а также получат больше возможностей для настройки экрана блокировки;

. Пользователи смогут менять расположение, размер и цвет значков приложений и виджетов, а также получат больше возможностей для настройки экрана блокировки; Улучшенный «Центр управления» . Его можно более гибко настраивать, например, менять размер и позиции иконок. Пользователи впервые смогут регулировать набор функций, доступных в этом меню;

. Его можно более гибко настраивать, например, менять размер и позиции иконок. Пользователи впервые смогут регулировать набор функций, доступных в этом меню; Обновленное приложение «Фото» . Обновился интерфейс и добавлена возможность упрощенного поиска по темам. Кроме того, пользователи получили возможность закреплять любимые коллекции для быстрого доступа к ним;

. Обновился интерфейс и добавлена возможность упрощенного поиска по темам. Кроме того, пользователи получили возможность закреплять любимые коллекции для быстрого доступа к ним; Функция отложенных сообщений в iMessage . Также появились новые параметры форматирования текста (курсив, подчеркивание и зачеркивание), новые текстовые эффекты, эмодзи и стикеры, и отправка сообщений через спутниковую связь в отсутствии Wi-Fi и мобильной сети;

. Также появились новые параметры форматирования текста (курсив, подчеркивание и зачеркивание), новые текстовые эффекты, эмодзи и стикеры, и отправка сообщений через спутниковую связь в отсутствии Wi-Fi и мобильной сети; Возможность скрывать приложения . Доступ к папке с ними будет предоставляться при помощи Face ID, Touch ID или пароля. Скрытые приложения не будут отображаться в поиске или уведомлениях;

. Доступ к папке с ними будет предоставляться при помощи Face ID, Touch ID или пароля. Скрытые приложения не будут отображаться в поиске или уведомлениях; Добавили Passwords — универсальное приложение для быстрого доступна к паролям и просмотра учетных записей. В нем реализованы сквозное шифрование данных и помощь в создании надежного пароля;

— универсальное приложение для быстрого доступна к паролям и просмотра учетных записей. В нем реализованы сквозное шифрование данных и помощь в создании надежного пароля; Появился игровой режим . Он будет автоматически включается, когда пользователь iPhone запускает особенно требовательные игры. В этом режиме смартфон понижает фоновую активность других задач, чтобы повышать производительность и частоту кадров в запущенной игре;

. Он будет автоматически включается, когда пользователь iPhone запускает особенно требовательные игры. В этом режиме смартфон понижает фоновую активность других задач, чтобы повышать производительность и частоту кадров в запущенной игре; Усовершенствованный браузер Safari . В списке возможностей появились функция Highlights для отображения ключевой информации на веб-странице, переработанный режим чтения и режим Distraction Control, который позволяет скрывать ненужные элементы на сайте (например, баннеры);

. В списке возможностей появились функция Highlights для отображения ключевой информации на веб-странице, переработанный режим чтения и режим Distraction Control, который позволяет скрывать ненужные элементы на сайте (например, баннеры); Обновили Siri . У ассистента теперь есть новый дизайн, возможность быстрого переключения между голосовым и письменным вводом, улучшенный алгоритм распознавания речи пользователя и возможность отвечать на вопросы по поводу функций и настроек устройств Apple;

. У ассистента теперь есть новый дизайн, возможность быстрого переключения между голосовым и письменным вводом, улучшенный алгоритм распознавания речи пользователя и возможность отвечать на вопросы по поводу функций и настроек устройств Apple; Возможность поменять быстрые функции на экране блокировки. По умолчанию там доступны фонарик и камера, но теперь эти опции можно заменить на другие.

Кроме того, анонсирована функция расшифровки звонков в реальном времени с автосохранением в «Заметки». Функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence появятся в iOS 18.1 и следующих версиях ОС. Первоначально они будут работать только в США. Апдейт доступен для скачивания на смартфонах от iPhone SE 2-го поколения и iPhone XR и новее.

Что касается iPadOS 18, то обновление наконец-то добавит приложение «Калькулятор» на iPad после более чем десяти лет его отсутствия. «Заметки» научились решать математические задачи, приложение будет понимать не только числа и знаки, но также графики и схемы. Также на iPad появятся больше возможностей для кастомизации домашнего экрана, обновленная панель вкладок и улучшенный «Центр управления». Функции Apple Intelligence также появятся на iPad, но позже.