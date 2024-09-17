Intel планирует выделить подразделение по производству чипов в отдельную компанию

Компания Intel заявила, что планирует выделить свой бизнес по производству чипов в самостоятельную компанию с собственным советом директоров и потенциалом привлечения внешнего капитала. Данное решение нацелено на сокращение расходов и пересмотр инвестиций в производство, а также повышение эффективности капитальных вложений. На фоне этой новости акции компании подскочили на 8% в ходе торгов в понедельник, 16 сентября.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) в своем обращении к сотрудникам подчеркнул, что целью преобразований является повышение эффективности, оптимизация расходов и усиление фокуса на ключевых направлениях, таких как разработка x86-совместимых процессоров и бизнес по производству чипов (Intel Foundry). «Мы должны действовать быстро, чтобы создать более конкурентоспособную структуру затрат и достичь целевого показателя экономии в $10 млрд», — заявил Гелсингер.

Бизнес, который Intel планировал использовать для производства чипов для других клиентов, стал большой проблемой, поскольку компания тратила на него около $25 млрд. в год последние пару лет.

Кроме того, было объявлено о расширении стратегического партнерства с Amazon Web Services (AWS). AWS выбрала Intel Foundry для производства нового ИИ-чипа на базе передовой технологии Intel 18A, а также специализированного процессора Xeon 6 на базе Intel 3.

Гелсингер также отметил, что для достижения намеченного целевого показателя экономии в $10 млрд. Intel продолжит сокращать расходы. Для этого компания уже предприняла определенные шаги: сокращено по программе добровольного увольнения более половины штата сотрудников (примерно 15 000), планируется отказаться от примерно двух третей недвижимости по всему миру к концу года, а также продать часть своей доли в Altera для получения дополнительных средств. Также Intel откажется от своих планов по малазийскому заводу. Производственные проекты в США останутся неизменными.