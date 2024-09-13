Aleph Group расширяет бизнес на рынок Азербайджана

Aleph, глобальная сеть цифровых экспертов и технологических решений, объявила о выходе на рынок Азербайджана и открытии местного представительства в Баку. Это обеспечивает еще более тесную связь между рекламодателями из Азербайджана, мировыми брендами и азербайджанской аудиторией. Aleph представляет рекламные возможности ведущих платформ, таких как Amazon, Meta, Spotify, TikTok, X (ранее Twitter) и других популярных платформах, работая над расширением глобальных рекламных возможностей для компаний из Азербайджана.

Благодаря глобальному подходу Aleph Group рекламодатели смогут оптимизировать свои инвестиции в цифровой маркетинг, используя передовой мировой опыт Aleph в области цифровой рекламы.

Сергей Доведов, региональный управляющий директор Aleph Group, прокомментировал это знаковое событие: «Открытие офиса в Азербайджане поддерживает нашу миссию сделать «цифровую рекламу доступной для всех». Наше местное присутствие поможет рекламодателям в стране удовлетворить растущий спрос на цифровую рекламу во всем регионе. Турал Керимов, наш управляющий в Азербайджане, является одним из ведущих профессионалов в рекламной сфере, а наша команда состоит из тщательно отобранных экспертов, обладающих хорошим знанием рынка. Мы укрепляем свое региональное присутствие и рады быть в Баку, чтобы поддержать переход от офлайн-ВВП к онлайн-ВВП, тем самым ускоряя цифровизацию экосистемы».

Турал Керимов назначен руководителем представительства Aleph Group в Азербайджане. Он имеет 15-летний опыт работы в рекламной индустрии. До перехода в Aleph Group он занимал различные должности в международных рекламных агентствах и крупных компаниях, где внес значительный вклад в рост и развитие их маркетинговых усилий. Его карьера включала руководство командами цифрового маркетинга, надзор за разработкой продуктов и основание собственного агентства, что позволило получить ценный опыт в различных секторах.

«Я рад присоединиться к Aleph и помочь местным рекламодателям и брендам успешно использовать безграничные возможности цифровой рекламы. Наша компания предоставляет экспертные знания, консультации по кампаниям и кредитный андеррайтинг нашим уважаемым клиентам на развивающихся рынках, поддерживая их цифровой рост. Мы рассматриваем Азербайджан как ключевой рынок и с нетерпением ждем возможности работать с рекламодателями из всех сегментов и оказывать местную поддержку», — отметил Турал Керимов, Country Manager Aleph Group в Азербайджане.

Об Aleph Group

Aleph — это глобальная компания, занимающаяся цифровой рекламой, которая работает в более чем 140 странах, соединяя более 26 000 рекламодателей с более чем 3 миллиардами потребителей. Благодаря партнерству с более чем 60 ведущими цифровыми медиа-платформами, включая TikTok, X, Microsoft, Google и другие, Aleph поддерживает бизнесы и сообщества на развивающихся рынках, создавая и предоставляя собственные технологии с локализованными решениями, предлагая местные команды экспертов в отрасли и на платформах.

Digital Ad Expert, ведущая образовательная платформа Aleph, посвящена предоставлению учебных программ высшего уровня. Предлагая сертификацию для частных лиц и индивидуальные решения для предприятий и правительств, Digital Ad Expert обеспечивает комплексные и эффективные образовательные инициативы для всех.

Помимо связи и обучения, Aleph также облегчает трансграничные платежи и кредитный андеррайтинг через Aleph Payments. Цель компании — сделать мир цифровых технологий более способствующим экономическому росту и возможностям для всех.

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