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26 сентября, 2024
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Redmi Watch 5 Lite: smart-часы с автономностью до 18 дней за $50

Redmi Watch 5 Lite

Бренд Redmi выпустил smart-часы Watch 5 Lite, которые получили неплохую функциональность и низкую цену. Гаджет оснащен ярким дисплеем, длительной автономностью, имеет большой набор спортивных режимов и функций для контроля здоровья.

Redmi Watch 5 Lite

Redmi Watch 5 Lite оборудованы прямоугольным AMOLED-экраном диагональю 1,96 дюйма с разрешением 410×502 пикселя и максимальной яркостью 600 нит. Поддерживаются функция Always on Display и более 200 циферблатов. Устройство подключается через Bluetooth 5.3 LE и поддерживает GPS. Предусмотрены встроенный микрофон и динамики для совершения звонков прямо с часов.

Часы обеспечивают мониторинг частоты сердечного ритма, позволяют определять уровень кислорода в крови, уровень стресса и качество сна. Модель также оснащена датчиками акселерометра и гироскопа. Устройство поддерживает управление камерой, секундомер, будильник, таймер, более 160 спортивных режимов и водозащиту до 5 ATM. Часы работают под управлением HyperOS, есть встроенная поддержка голосового помощника Amazon Alexa AI. Аккумулятор емкостью 470 мА·ч обеспечит до 18 дней автономной работы при обычном использовании и 12 дней при интенсивном.

Redmi Watch 5 Lite уже поступили в продажу по цене $50.

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