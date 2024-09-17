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17 сентября, 2024
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Azercell принимает цифровые удостоверения личности уже во всех офисах

Azercell

Теперь, наряду с офисами Azercell Exclusive, абоненты с цифровым удостоверением личности могут легко и оперативно воспользоваться услугами компании во всех дилерских магазинах Azercell.

Стремясь предоставить своим абонентам наилучший клиентский опыт, «Azercell Telecom» обеспечил возможность использования цифровых удостоверений личности во всех своих центрах продаж и обслуживания. С 16 сентября 2024 года, наряду с офисами Azercell Exclusive, абоненты могут воспользоваться всеми услугами компании, предъявив цифровое удостоверение личности, и в дилерских магазинах. Для этого достаточно предоставить QR-код цифрового удостоверения личности или 8-значный уникальный код в приложении «myGov».

Проект, реализованный в сотрудничестве Azercell с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA), нацелен на обеспечение более удобного обслуживания абонентов и усиление защиты персональной информации.

Отметим, что лидирующий оператор мобильной связи обеспечил возможность работы с цифровыми удостоверениями личности в офисах Azercell Exclusive со 2 сентября 2024 года. Данное новшество реализовано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 июля 2024 года.

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