Azercell принимает цифровые удостоверения личности уже во всех офисах

Теперь, наряду с офисами Azercell Exclusive, абоненты с цифровым удостоверением личности могут легко и оперативно воспользоваться услугами компании во всех дилерских магазинах Azercell.

Стремясь предоставить своим абонентам наилучший клиентский опыт, «Azercell Telecom» обеспечил возможность использования цифровых удостоверений личности во всех своих центрах продаж и обслуживания. С 16 сентября 2024 года, наряду с офисами Azercell Exclusive, абоненты могут воспользоваться всеми услугами компании, предъявив цифровое удостоверение личности, и в дилерских магазинах. Для этого достаточно предоставить QR-код цифрового удостоверения личности или 8-значный уникальный код в приложении «myGov».

Проект, реализованный в сотрудничестве Azercell с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA), нацелен на обеспечение более удобного обслуживания абонентов и усиление защиты персональной информации.

Отметим, что лидирующий оператор мобильной связи обеспечил возможность работы с цифровыми удостоверениями личности в офисах Azercell Exclusive со 2 сентября 2024 года. Данное новшество реализовано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 июля 2024 года.