Подключение к удаленным компьютерам с приложением «Windows App» теперь доступно для всех платформ

Компания Microsoft, спустя год тестирования Windows App, выпустила релизную версию приложения, которое доступно для macOS, iOS, iPadOS, Android, ПК с Windows и в качестве веб-версии.

Приложение предоставляет пользователям возможность подключаться к различным удаленным рабочим столам, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box или даже к личному компьютеру с включенным удаленным рабочим столом.

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Разработчики реализовали возможность настройки главного экрана, поддержку нескольких мониторов, а также перенаправление USB, благодаря чему пользователь может задействовать локально подключенные устройства, такие как принтеры и веб-камеры, как если бы они были подключены к удаленному компьютеру. Microsoft отмечает, что Windows App — это, по сути, универсальное место для управления всеми подключенными устройствами и приложениями.

Сообщается, что приложение «Windows App» доступно только пользователям с рабочими и учебными учетными записями Microsoft. В первую очередь оно предназначено для тех, кто использует инструменты «Удаленного рабочего стола» (Remote Desktop) для Windows или других платформ.

Приложение уже доступно в Microsoft Store и Apple App Store. Версия для Android появится в ближайшее время.