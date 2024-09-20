Сооснователь компании Youtube примет участие в саммите в Баку

Сооснователь компании Youtube Стив Чен примет участие на INMerge Innovation Summit, который пройдет в Баку. Кроме того, на мероприятии выступят такие спикеры, как основатель компании Genai Works Стив Нури, руководитель по развитию бизнеса компании Nvidia Антон Джораев, руководитель по инновациям компании Nestle Гаэль Бу Абдо, региональный директор компании Vodafone Йоханнес Хуммес, вице-президент компании Amazon Вернер Вогелс, бывший директор по маркетингу компании Avito Максим Кан, а также профессор Гарвардской бизнес-школы, основатель компаний Paradox Strategies и InnovationForce Линда Хилл.

Кроме того, на саммите выступят такие представители Азербайджана как министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, главный исполнительный директор “PASHA Holding” Джалал Касымов и главный исполнительный директор по экосистеме Фарид Мамедов, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов, заместитель генерального директора PASHA Bank Бахруз Нагиев, председатель Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева и исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров.

Напомним, что INMerge Innovation Summit, организованный PASHA Holding, пройдет в Баку 10-11 октября в Бакинском Конгресс Центре. Дополнительную информацию и билеты можно получить на сайте www.inmerge.az.