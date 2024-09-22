Некоторые техногиганты изменили свое мнение об удаленной работе

Четыре года назад, когда началась пандемия COVID-19, часто можно было слышать уверенные прогнозы о том, что вслед за снятием ограничений последует переход на удаленный формат работы. Но с тех пор мнение некоторых крупных технологических компаний, например, Google и Microsoft, изменилось.

На этой неделе компания Amazon издала указ для корпоративных сотрудников, который вводит пятидневную работу в офисе, начиная со 2 января. Главный исполнительный директор компании Энди Джасси отмечает, что у традиционного формата работы есть «значительные» преимущества. Такого же мнения придерживаются и другие компании, включая Goldman Sachs, Boots и Barclays, которые стремятся ограничить удаленную работу. В компании Tesla Илон Маск придерживается типично откровенного подхода, заявляя сотрудникам, не желающим возвращаться в офис на полный рабочий день, что они могут «притвориться, что работают в другом месте».

Однако, что рынок труда, существовавший до пандемии, никогда не будет прежним. После первой волны возвращения сотрудников в офис после пандемии, гибкий график и баланс власти между начальством и работниками снова оказались на повестке дня. Так, в Великобритании новое лейбористское правительство обещает радикально пересмотреть трудовые отношения. Ожидается, что в течение нескольких недель планируется сделать гибкий график работы опцией по умолчанию для работников с первого дня работы.

С тех пор как были сняты ограничения, связанные с пандемией COVID-19, большинство работодателей ввели ту или иную форму обязательного присутствия на рабочем месте. Но, согласно исследованию VirginMedia O2, только четыре из десяти компаний требуют, чтобы сотрудники находились в офисе пять дней в неделю. В опубликованном KPMG опросе руководителей британских компаний сообщается, что 83% считают, что в ближайшие три года произойдет возврат к традиционному формату работы. Год назад этот показатель составлял 64%. Тем не менее, многие руководители считают, что «универсальный подход» по-прежнему неуместен, признавая, что в подходящих обстоятельствах гибридные и гибкие схемы работы являются ценными инструментами.

Разумеется, что в различных профессиях удаленный формат работы применяется по-разному. Например, для заводских рабочих и машинистов поездов особого выбора нет, в то время как в сфере IT и профессиональных услуг часто происходит разделение по поколениям или определяется этапом карьеры, условиями проживания и прочими факторами. Исследования показывают, что работники поколения Z в начале своей карьеры чаще работают в офисе.

Официальные данные показывают, что чаще всего из дома работают люди с самым высоким уровнем дохода и высшим образованием. Жители Лондона сообщили о самой высокой доле удаленных сотрудников. В 2020 году, в разгар пандемии, более 70% всех сотрудников в районе Ричмонд-на-Темзе работали из дома, что является самым высоким показателем в стране, по сравнению с менее чем 14% в некоторых северных английских городах, включая Бернли и Мидлсбро.

Нарастает и раскол между работниками британских компаний, а также предприятий государственного сектора, где гибридная работа более распространена, и теми, чьи владельцы находятся за границей, которые настаивают на очном формате. Например, такие банки, как Goldman Sachs, требуют от сотрудников постоянного присутствия в офисе, что отражает политику, принятую для американских коллег.

Экономисты расходятся во мнениях относительно влияния обоих форматов на производительность труда. Goldman Sachs приводит результаты научных исследований за последнее десятилетие, которые разнятся от -19% до +13%. Удаленная работа означает сокращение поездок на работу, что может благотворно сказаться на психическом здоровье, и может означать меньшее количество отвлекающих факторов.

Но совместная работа может принести выгоду в плане производительности, чему способствует обмен идеями, основанный на исследованиях, восходящих к викторианскому экономисту Альфреду Маршаллу, который изучал кластеризацию хлопчатобумажных фабрик Ланкашира, и идее Джона Мейнарда Кейнса о «промышленном районе».

Некоторые исследования показали, что гибридные сотрудники так же продуктивны, как и те, кто проводит все время в офисе. Они реже увольняются и помогают компаниям экономить на офисных расходах. Согласно последним исследованиям Управления национальной статистики, более 20% компаний используют или собираются использовать в качестве постоянной модели расширенный удаленный формат работы, и этот показатель продолжает расти.

Согласно отчету Monster’s Work Watch Report 2024, в котором было опрошено 6 тыс. американских работников и специалистов по кадрам, 22% считают, что удаленная работа является одним из самых важных преимуществ с точки зрения поддержки психического здоровья и благополучия на работе. Во время поиска удаленной работы необходимо учитывать, что работодатели обращают внимание на определенные способности.