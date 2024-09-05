Компания «Bakcell» и Операционная компания «Бакинское городское кольцо» провели встречу с журналистами

4 сентября компания «Bakcell» — самый быстрый мобильный оператор страны совместно с Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» организовала завтрак для журналистов.

На встрече представители «Bakcell» и Операционной компании «Бакинское городское кольцо» подробно рассказали о важности проведения автомобильных гонок в Азербайджане и ответили на вопросы журналистов.

В своем выступлении на мероприятии директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании «Bakcell» Айсель Сулейманова подчеркнула, что партнерство между компаниями «Bakcell» и «ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА ФОРМУЛЫ-1 QATAR AIRWAYS 2024» не является случайностью: «Обе стороны отличаются скоростью и инновациями. Представившая в апреле новую стратегию бренда компания «Bakcell» за последние месяцы предоставила пользователям ряд инновационных и высокоскоростных продуктов». Таким образом, компания представила самый быстрый интернет в Азербайджане — Fiber 1. Кроме того, особый интерес наших клиентов вызвали новые продукты Bakcell — услуга VoWiFi (вызов по Wi-Fi), «Bakcell Кart» с самой широкой партнерской сетью и «Тарифный консультант» с поддержкой ИИ.

Отметим, что компания «Bakcell» является официальным спонсором мероприятия «ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА ФОРМУЛЫ-1 QATAR AIRWAYS 2024». В связи с этим между компанией «Bakcell» и Операционной компанией «Бакинское городское кольцо» было подписано соглашение.