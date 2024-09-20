«Индивидуальный подход к каждому проекту позволяет гарантировать, что наш продукт будет приносить пользу»

Мы продолжаем серию интервью с представителями компании ULTRA Technologies, которая в этом году отмечает свой 25-летний юбилей. И сегодня наша беседа с руководителем группы Операционных услуг ULTRA Technologies Сарханом Мамедовым посвящена тому, как компания формирует локальные тренды на рынке программного обеспечения.

— Разработка программного обеспечения для клиентов уровня Enterprise — нетривиальная задача. Что требуется для того, чтобы научиться создавать качественный продукт, и при этом еще коммерчески востребованный?

— Все начинается с изучения рынка и текущих потребностей потенциальных клиентов. Учитывая динамичное развитие нашей страны и то, что сегодня такое развитие невозможно без тесной связи с информационными технологиями, именно изучение рынка задает нам необходимый вектор. Знаете, можно создать идеальную программу, но она окажется никому не нужной. Поэтому важно понимать «куда дует ветер». Но и это всего лишь половина стоящей перед разработчиками задачи. Чтобы создать качественный программный продукт, нужна хорошая команда. И я в данном случае говорю не только о программистах. Безусловно, они стоят в основе любой программной платформы, но важны и другие компоненты, включая хорошую аналитику, правильный и качественный дизайн, работу тестировщиков, инженеров по внедрению и технических специалистов. Также необходимо, чтобы во главе всей этой команды стоял хороший менеджер проектов. За 25 лет работы мы смогли создать такую команду, давшую нам возможность успешно участвовать в реализации самых крупных и сложных проектов.

— Можете вкратце рассказать о решениях, которые компания ULTRA Technologies предлагает на рынке корпоративного программного обеспечения?

— Наш портфель программного обеспечения настолько широк, что трудно в двух словах охватить весь спектр решений. Мы прекрасно зарекомендовали себя в образовательном секторе, в сферах документооборота, страхования и библиотечного дела. Но это не значит, что деятельность компании ограничена только этими сегментами. За эти годы было реализовано множество проектов, связанных с автоматизацией процессов в разных секторах экономики, и сейчас мы готовы к новым испытаниям.

— В чем заключается специфика внедрения систем электронного документооборота? Можете объяснить это на примере вашего решения DocNet?

— Любой человек, работающий с документами, понимает, насколько важна точность и оперативность в делопроизводстве. При создании DocNet мы руководствовались именно этими принципами, стараясь представить рынку такой продукт, который сделает работу с документами проще, а не усложнит ее. Кроме того, что делопроизводство в государственном и коммерческом секторах сильно разнится, у каждой организации, помимо общепринятых стандартов, есть собственная специфика. И, продолжая работать над совершенствованием DocNet, мы стараемся учитывать каждую деталь, которая важна клиенту. Именно индивидуальный подход к каждому проекту позволяет гарантировать, что наши продукты будут приносить пользу.

Хочу отметить еще одну деталь. 15 лет назад, когда мы только делали первые шаги в создании программного обеспечения, в том числе и с DocNet, приходилось сталкиваться с большим сопротивлением конечных пользователей. Причем проблемы были не только при общении со старшим поколением. Но сейчас информационные технологии настолько глубоко вошли в нашу жизнь, что во внедрении проектов в сфере программного обеспечения возникают трудности другого плана. Как бы это ни прозвучало грубо, но у многих пользователей просто «разыгрывается аппетит», что проявляется в их желании внести изменения в продукт непосредственно на стадии внедрения. Но, как это не странно, именно такие порывы пользователей заставляют нас постоянно быть в тонусе и беспрестанно заниматься модернизацией собственных решений.

— Как вы планируете развивать и улучшать платформу документооборота DocNet?

— Как я уже отметил выше, мы постоянно занимаемся модернизацией наших продуктов, включая DocNet. Причем это касается не только добавления нового функционала, но и модернизации самой платформы в соответствии со всеми современными тенденциями. Конечный пользователь стал опытнее и уже не хочет ограничивать себя возможностями программы. Сейчас все стремятся к платформам Low code, предоставляющим возможность внесения изменений в программу без участия программиста, и внедрению искусственного интеллекта. И мы, конечно же, не можем оставаться в стороне от этих процессов, поэтому в настоящее время работаем над созданием такой платформы DocNet, которая будет отвечать всем этим требованиям. Также мы уделяем большое внимание Интеграционному модулю, который позволит легко интегрировать наше решение с другими системами. В целом же мы выпускаем несколько обновлений DocNet в год и не намерены снижать темпы обновления своего продукта.

— Работаете ли вы над новыми проектами в текущий момент?

— Конечно. Без динамики нам просто было бы скучно. Мы работаем как над внедрением продуктов у новых клиентов, так и над модернизацией актуальных решений у наших постоянных заказчиках. Это процессы, которые не прерываются.

— Расскажите о вашей команде.

— В настоящее время в группе Операционных услуг Ultra Technologies работает свыше 35 специалистов. Их обязанности распределены как по направлениям действующих проектов, так и по видам продуктов. Костяк команды составляют опытные специалисты, которые работают в компании более 10 лет. Но мы никогда не забываем и о молодежи. Каждый год Ultra Technologies объявляет программу стажировки, к участию в которой привлекаются молодые люди, не имеющие опыта работы, но обладающие большим потенциалом и желаеним работать в нашей сфере. После окончания стажировки лучшим из них предлагаем продолжить строить свою карьеру в нашей команде. И я хочу отметить, что с каждым годом число желающих пройти такую школу растет в геометрической прогрессии, заставляя нас использовать несколько этапов отбора, оставляя только самые перспективные кадры. И судя по тому, какая талантливая молодежь приходит на собеседования, мы находимся на верном пути.

— Как выстраивается эффективное взаимодействие между группами разработчиков, аналитиков и технической поддержки?

— Любой новый проект начинается с формирования проектной команды. В зависимости от сложности и срока выполнения проекта в команду привлекаются сотрудники из разных подразделений. Далее назначается руководитель проекта и формируется план работ. Уже на самой ранней стадии каждый участник проекта знает, какие задачи перед ним поставлены. Эффективность взаимодействия достигается именно командной работой. У нас никто не работает по принципу «это ответственность другого и меня не касается». Каждый участник проекта понимает важность задачи и готов внести свою лепту, помочь товарищам, генерировать новые идеи, указать на текущие недостатки и т.д. Только так можно успешно завершить проект.

— Как осуществляется техническое сопровождение ваших разработок?

— Мы предлагаем различный подход к технической поддержке. Все зависит от пожеланий клиента. Например, можно оказывать поддержку по запросу или быть в режиме 24/ 7 непосредственно рядом с клиентом. Кроме того, в рамках технической поддержки в случае с многими продуктами, мы представляем новые версии программного обеспечения на бесплатной основе.

— В каких областях стоит ожидать появление новых программных продуктов Ultra Technologies?

— Мы постоянно находимся в поисках новых идей. Сейчас хотим закрепиться в таких сферах, как HR и Data Analyst. В этих направлениях мы стараемся использовать опыт наших международных партнеров, но, конечно же, с учетом специфики локального рынка. Кроме того, было бы интересно создать собственные решения, охватывающие финансовое направление. В стране чувствуется нехватка качественных программных продуктов в этом сегменте, особенно тех, которые создавались бы местными специалистами. Также нам интересны сферы строительства, медицины, ведения архивов и т.д. Возможно, в скором будущем появятся и новые идеи. Главное — не стоять на месте!