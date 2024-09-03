Huawei представит смартфон Mate XT, складывающийся втрое, 10 сентября

Компания Huawei Technologies запланировала на 10 сентября презентацию новых устройств. На мероприятии будет представлен смартфон, складывающийся втрое, под названием Huawei Mate XT. Как отмечается, на разработку «инновационного и эпохального продукта» у компании ушли пять лет и большая сумма инвестиций.

«Спустя 5 лет трудов и инвестиций, мы превратили научную фантастику в реальность. Вам предстоит увидеть вершину работы Huawei», — заявил топ-менеджер Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун.

Кроме того, ожидается премьера флагманского Mate 70 Pro, который получит новый процессор и усовершенствованную камеру с поддержкой искусственного интеллекта, смарт-часы, наушники, фитнес-трекер, а также платформа для электрокаров брендов-партнеров.