spot_img
3 сентября, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныHuawei представит смартфон Mate XT, складывающийся втрое, 10 сентября

Huawei представит смартфон Mate XT, складывающийся втрое, 10 сентября

Huawei Mate XT

Компания Huawei Technologies запланировала на 10 сентября презентацию новых устройств. На мероприятии будет представлен смартфон, складывающийся втрое, под названием Huawei Mate XT. Как отмечается, на разработку «инновационного и эпохального продукта» у компании ушли пять лет и большая сумма инвестиций.

«Спустя 5 лет трудов и инвестиций, мы превратили научную фантастику в реальность. Вам предстоит увидеть вершину работы Huawei», — заявил топ-менеджер Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун.

Кроме того, ожидается премьера флагманского Mate 70 Pro, который получит новый процессор и усовершенствованную камеру с поддержкой искусственного интеллекта, смарт-часы, наушники, фитнес-трекер, а также платформа для электрокаров брендов-партнеров.

Предыдущая статья
AnTuTu avqustun ən güclü sub-flaqmanlarını adlandırıb
Следующая статья
“SİMA İmza” ilə kredit müqaviləni məsafədən imzala!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,013ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»