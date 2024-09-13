Huawei и Chery представили электрический купе-кроссовер Luxeed R7

На мероприятии в Китае компании Huawei и Chery совместно представили полностью электрический купе-кроссовер Luxeed R7. Автомобиль основан на платформе HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), его габариты составляют 4956 х 1981 х 1634 мм с колесной базой 2950 мм.

Luxeed R7 оснащен 192-строчным лидаром на крыше. На выбор: 20-дюймовые двойные пятиспицевые либо 21-дюймовые двойные десятиспицевые диски. Предлагается шесть цветов кузова: Phantom Purple, Sunlight Blue, Ceramic White, Deep Space Gray, Gilded Black и Metropolitan Red.

Кроссовер выпускается в двух конфигурациях. Максимальная мощность одномоторной версии составляет 215 кВт (288 л. с.), а максимальная мощность двухмоторной версии — 365 кВт (489 л. с.). В стандартной конфигурации Luxeed R7 оснащается аккумулятором на 82 кВтч, а в качестве опции можно установить АКБ на 100 кВтч. При подключении к зарядной станции на 800 Вт машина может восполнить энергию на 400 км пути за 15 минут.

В салоне находится большой 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, работающий под управлением HarmonyOS 4. На спинках передних сидений также могут быть установлены экраны для задних пассажиров. Кроме того, сиденья поддерживают 18-позиционную электрическую регулировку и 10-точечный массаж, а сиденье переднего пассажира предусматривает режим невесомости. Стандартный объем багажника составляет 837 л, а после складывания второго ряда объем можно увеличить до 2130 л.

Прием предварительных заказов на Luxeed R7 уже открыт. Модель с запасом хода до 667 км стоит 37 600 долларов, версия с автономностью на 802 км пути — 43 300 долларов, а топовая модификация, способная проехать до 736 км будет предложена за 48 900 долларов.