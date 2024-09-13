Количество загрузок «SİMA İmza» превысило 2 миллиона

Количество загрузок мобильного приложения «SİMA İmza», разработанного ООО «AzInTelecom», функционирующего при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, превысило 2 миллиона.

Запущенное в 2022 году, приложение «SİMA İmza» открывает физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам доступ к преимуществам цифрового сервиса нового поколения. Интеграция искусственного интеллекта и биометрической идентификации в услуге «SİMA İmza» значительно повысила надежность электронных подписей. Технология распознавания лиц помогает предотвратить неправомерное использование приложения. Благодаря «SİMA İmza», которая юридически приравнивается к физической подписи, более 50 учреждений оцифровали свои услуги и получили доступ к приблизительно 150 государственным электронным порталам. Помимо этого, продолжается процесс интеграции с более чем 100 организациями из различных отраслей.

«SİMA İmza» устранила зависимость пользователей от центров клиентского обслуживания для получения электронной подписи. Цифровую подпись нового поколения можно получить в любое время и в любом месте при наличии доступа в интернет, просто загрузив приложение «SİMA İmza» на смартфон и пройдя регистрацию. Процесс регистрации занимает всего несколько минут и требует использования удостоверения личности.

«SİMA İmza» может быть интегрирована в любую систему и предоставляет возможность подписывать неограниченное количество документов, экономя как время, так и средства. Больше нет необходимости в обработке физических заявок, а также хранении и архивировании бумажных документов, что позволяет избежать длительных очередей. Услуга «SİMA İmza» ускоряет процесс цифровой трансформации в стране. Данное мобильное приложение не только улучшает опыт пользователей, но и позволяет гражданам играть активную роль в процессе цифровизации.

Для получения дополнительной информации о цифровой подписи нового поколения «SİMA İmza» посетите сайт www.sima.az или свяжитесь с контактным-центром по номеру «157».