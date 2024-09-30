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1 октября, 2024
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Honor 200 Smart – недорогой смартфон с большим экраном

Honor 200 Smart

Компания Honor представила самую доступную модель линейки Honor 200. Смартфон Honor 200 Smart получил крупный 6,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2412 х 1080 пикселей и возможностью отображения 16,7 млрд. цветов.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 4 Gen 2, 4 Gb оперативной памяти (плюс еще 4 Gb виртуальной) и 256 Gb встроенной флеш-памяти. Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 2 Мп. Камера позволяет записывать видео 1080р и имеет 8-кратный цифровой зум. Фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Honor 200 Smart

За автономность модели отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Также есть поддержка 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для легкой разблокировки. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандарту IP64.

Цена Honor 200 Smart в Европе составляет 220 евро.

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