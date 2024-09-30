Х (Twitter) потерял почти 80% стоимости после покупки Маском

Как известно, Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. в октябре 2022 года и переименовал платформу в X летом 2023 года. Сегодня рыночная стоимость Х составляет менее четверти от цены на момент покупки — $9,4 млрд.

По данным отчета, опубликованного инвестиционным фондом Fidelity, владеющего долей в социальной сети X, с октября 2022 года до августа 2024 года оценка стоимости доли пайщика снизилась на 78,7%.

Fidelity инвестировала в компанию $19,66 млн. через Blue Chip Fund. Спустя почти два года фонд оценивает свою долю в $4,19 млн. С учетом этого сокращения, по оценке инвесторов, полная стоимость X теперь составляет примерно $9,4 млрд. Fidelity не впервые понижает оценку Х. К концу июля свой пакет акций в соцсети инвестор оценивал в $5,5 млн.

Самая большая проблема для Х — это убедить рекламодателей тратить деньги на платформе. В конце 2023 года многие крупные рекламодатели, включая Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, Comcast/NBCUniversal, IBM, Paramount Global, Lionsgate и Европейскую комиссию, приостановили свою рекламу в социальной сети.