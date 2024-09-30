Epic Games подает судебный иск против Google и Samsung из-за функции автоблокировки установки приложений

Компания Epic Games опять судится, на этот раз против Google и Samsung. Разработчик компьютерных игр подает антимонопольный иск, обвиняя обе компании «в сговоре против сторонних магазинов приложений».

Причиной выступает функция безопасности мобильных устройств Samsung под названием Auto Blocker, которая призвана удержать пользователей от загрузки приложений из других источников, кроме Google Play Store или магазина Samsung Galaxy. С лета 2024 года функция включена по умолчанию на новых устройствах, поэтому пользователям нужно самим отключить ее, если они хотят, например, установить другой магазин приложений.

«Будучи разработчиком приложений, Epic страдает от лживых заявлений Samsung о том, что ее приложения неизвестны и небезопасны. Они не только наносят ущерб репутации компании, но и приводят к случаям, когда пользователи отказываются от установки приложений Epic, что выливается в упущенную выгоду: эти пользователи могли бы совершить покупки», — говорится в заявлении Epic Games.

Компания считает, что Samsung и Google нарушают антимонопольное законодательство США, ограничивая выбор потребителей и препятствуя конкуренции, которая могла бы сделать приложения менее дорогими. У владельцев смартфонов Samsung просто не остается выбора, и им приходится загружать приложения из Google Play Store.

Epic Games также заявляет, что Samsung на самом деле не проверяет программы на вредоносные файлы, а пользователям нужно совершить 21 действие, чтобы отключить автоблокировку и установить приложение из другого источника. Очевидно, что не все пользователи готовы на это. Хотя на сайте говорится, что отключение автоблокировщика занимает всего четыре шага.

В Epic Games просят суд запретить Samsung включать функцию автоблокировки по умолчанию, а также требуют финансовой компенсации всех расходов. В беседе с журналистами Тим Суини рассказал, что у компании пока нет доказательств сговора между Samsung и Google. Он надеется, что это выяснится во время судебных разбирательств. Суини в личных беседах просил руководство Samsung отключить автоблокировку или дать понять, как «честным приложениям» можно автоматически преодолеть этот барьер. Но обе стороны не смогли прийти к какому-то соглашению.