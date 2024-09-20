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21 сентября, 2024
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Финальный сезон сериала «Аркейн» начнется 9 ноября

Аркейн

Netflix объявил, что эпизоды второго финального сезона анимационного сериала «Аркейн» (Arcane) по мотивам вселенной League of Legends будут выходить на протяжении трех недель.

Серии из «первого акта» выпустят 9 ноября, второго — 16 ноября, а третьего — 23 ноября. Детали каждой главы раскроют позже. В честь анонса был показан отрывок из второго сезона сериала продолжительностью две с половиной минуты с поединками на бойцовской арене.

Предыдущий полноценный трейлер сезона выходил в начале сентября.

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